李四川財產申報曝！2年暴增768萬　四叉貓：老婆比老公還會賺

▲四叉貓曝李四川財產申報疑點。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇（滾動））

記者詹詠淇／台北報導

國民黨正式徵召李四川競選新北市長，但李四川深陷弟弟李賜福、姪子李昀南在小琉球當「環保流氓」的爭議。風波未平歇，網紅四叉貓（劉宇席）又發現李四川在新北與高雄市副市長任內，扣除生活費又沒有販售房地產的情況下，每年淨資產卻可以分別增加324萬和444萬，兩年增加768萬，四叉貓指出，「副市長的月薪大約在16萬上下」，卻能每年累積三、四百萬，「那李四川的老婆應該蠻會賺錢的，老婆比老公還會賺」。

李四川10日卸任台北市副市長，11日正式由國民黨徵召參選新北市長。不過，李四川先前卻遭《鏡週刊》踢爆，李四川家族在小琉球惡形惡狀，其弟弟李賜福、姪子李昀南在地方魚肉鄉民，李賜福不僅早有竊佔國有地、盜採砂石前科，更因恐嚇清垃圾清運業者長達四年，收取每公噸600元的保護費，導致小琉球垃圾無人清運、臭氣沖天，李賜福本人也於去年遭到法院裁定羈押。

此外，四叉貓日前爆料李四川弟弟犯罪集團的所在地，就在李四川持有的土地上，李四川出示的土地權狀中也明確顯示地號相符，至今李四川陣營尚未回應。四叉貓今又爆料，李四川在民國107和108年兩年度，擔任新北市與高雄市副市長任內，財產每年增加300多至400多萬，兩年竟能增加768萬。

四叉貓指出，副市長薪水每個月僅16萬，扣除生活花費後，每年現金、股票減去負債後，帳面淨資產卻可以分別增加324萬和444萬。他大酸，在沒有變賣土地房子的情況下還能增加，那李四川的老婆應該蠻會賺錢的。