賴清德盼國會速審總預算　下令執政團隊、黨公職繼續向在野黨溝通

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（11日）召開中常會，據轉述，會中，總統兼任民進黨主席賴清德除提及近日經典賽戰果外，也提到今天是311東日本大地震15周年，此次經驗也提醒提升台灣的防災韌性，必須多管齊下，包含整建老舊校舍等經費，都編列在總預算中，希望國會可以盡速審議，也要請執政團隊與全體黨公職，繼續向社會溝通，與在野黨商議，讓相關預算能早日通過。

中常會中，賴清德表示，世界棒球經典賽的Team Taiwan，在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的特質：韌性及勇敢。過程中，即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前，為我們的孩子、為我們的代表隊，全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

對於經典賽果，賴清德直言，雖然止步小組預賽，不過，這次的經典賽，每一位球員都拚戰到最後一刻；也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音－台灣尚勇。在運動比賽的激情過後，要繼續建立更良善的運動環境，以及打造台灣更好的未來。

賴清德也提到，今天是311東日本大地震十五周年，台灣與日本都是位於地震帶上的島國，除了患難見真情的真摯情誼外，也持續在災防、人道援助上深化交流合作。

賴清德強調，要繼續多管齊下，提升台灣的防災韌性，然而在總預算案中，包括規劃整建老舊校舍的經費，至今仍未能審議。有些學校的建築已超過50年，耐震係數不足。當地震來時，孩子們坐在裡面上課，實在會讓人擔憂。

賴清德表示，面對國內外的種種挑戰，政府都有長期規劃，也有信心可以因應問題、提出解方。由衷期盼，立法院盡速審議總預算案及國防特別條例，維護民生與主權應該跨越黨派，更應該是政治人物的首要目標。也要請執政團隊與全體黨公職，繼續向社會溝通，與在野黨商議，讓相關預算能早日通過，讓台灣持續邁向更光明、更有希望的未來。

