地方 地方焦點

81歲翁遊台南手機沒電失聯　潮州警調監視器助平安尋回

▲潮州警方找到許姓老翁。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方找到許姓老翁。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮一名81歲許姓老翁日前外出與友人前往臺南遊玩，因手機沒電與家人失去聯繫，讓78歲妻子擔心發生意外，情急之下向警方報案協尋。潮州警方獲報後立即調閱沿線監視器展開搜尋，經比對車輛與行蹤後，順利在潮州地區找到老翁，確認只是手機沒電造成聯絡中斷，讓家屬鬆了一口氣。

▲潮州警方找到許姓老翁。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方找到許姓老翁。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局光華派出所副所長何泓駒、警員饒家榮及蘇韋綾日前接獲78歲許姓婦人報案，表示其81歲丈夫外出後遲遲未返家，且手機無法撥通，擔心發生意外，急忙向警方請求協助尋找。警方受理後不敢大意，立即依據家屬提供的車牌號碼調閱沿線監視器畫面，展開協尋行動。

經員警調閱監視器影像交叉比對後，發現該車輛曾出現在潮州國小附近路段，員警隨即前往周邊區域搜尋，並在現場發現一名男子外貌及衣著特徵與報案內容相符。經上前查證身分後，確認該名男子正是許姓老翁。

警方進一步了解得知，許姓老翁當天與友人相約前往臺南遊玩，因手機電量耗盡無法與家人聯繫，才讓家屬誤以為發生意外而報案。經警方確認他身體狀況無礙並平安無事後，立即通知家屬，讓焦急等待的家人終於放下心中的大石，並對警方積極協助深表感謝。

潮州分局長黃世德提醒，民眾外出旅遊或長時間外出時，應事先告知家人去向並保持聯繫，同時留意手機電量或攜帶行動電源，以避免因一時聯絡不上而讓家人擔憂；若遇到突發狀況，也可隨時向警方求助。

