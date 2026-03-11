　
486先生秀松指部自拍照反遭炎上！今再嗆：傻子特別多

486先生秀出自己搭私人飛機的照片，卻遭質疑他在不得拍攝的松指部擅自攝影。（翻攝自陳延昶臉書）

▲486先生秀出自己搭私人飛機的照片，卻遭質疑他在不得拍攝的松指部擅自攝影。（翻攝自陳延昶臉書）

圖文／鏡週刊

行政院長卓榮泰日前從松指部搭華航包機前往日本東京看WBC、為台灣棒球加油，遭國民黨質疑公器私用，藍委王鴻薇更批是特權。電商網紅「486先生」陳延昶昨（10日）秀出自己在松指部搭私人飛機的自拍照，反問「這有什麼值得奇怪的地方嗎？」不過此舉反而讓他惹上批評，因為松指部是軍事基地，不能任意拍照，懷疑他已經違法，依法最高可罰15萬元；陳延昶今（11日）進一步回應相關質疑。

486先生秀松指部自拍照反嗆王鴻薇

「486先生」陳延昶在臉書貼出一張自拍照寫道：「王鴻薇，我也是從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」許多粉絲留言大讚「霸氣」「還好您沒當官，不然就算您用游的，都會被瘋狗咬。」「中共代理人急著表現給中共88看」。

松指部能拍照嗎？　486先生反遭指違法

不過PTT則有網友質疑為什麼他身為平民，可以去空軍的松指部拍照，「軍用機場可以拍照？」「一般人可以進去？」臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」也發文表示，松指部雖然緊鄰松山機場，但是兩個完全不同的地方，更批陳延昶「松指部什麼時候可以帶照相手機進去自拍了？這不用抓起來審判嗎？」

軍民合用機場要注意！　違法拍營區最高可罰15萬

據報，根據去年8月上路的《軍事營區安全維護條例》規定，明確規範「軍民合用場域」中屬於「軍事營區」的範圍，包括松山、台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖等機場，若未經許可於軍事營區外對其從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，足生損害於軍事營區安全，可罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。一般來說，若在營區外拍攝起降的軍機不違法，但航空迷要注意的是不能往營區內部拍攝。

酸批評的是傻子　486先生喊私人飛機超方便

從486先生貼出的照片，僅能看出自己與飛機的合照，是否違法待相關單位認定。他今再度發文表示，我國行政院長能去日本看球賽，真的是台灣在國際的關係中有重大變化，但有些被中國共產黨收買赤化的人就表現出跟共產黨一樣的氣急敗壞。

486先生直言：「傻子特別多，反正不管院長怎樣，都會有抹黑攻擊的情形。」對於他貼出搭乘私人飛機去日本的照片引起爭議，他也說酸「有傻子在那批評，看了真是好笑」。他進一步說明，若經濟能力還不錯的話，租私人飛機的費用如果多一點人來分，每個人費用是可以接受的。「私人飛機出入關流程非常非常快速，而且就算你例如遲到個30分鐘40分鐘，飛機也都會等你。能有客製化、安靜、隱私、超快速方便的特性。」


更多鏡週刊報導
應援團喊「台灣加油」遭請出場！女足澳洲出賽晉級　主辦：只能喊Chinese Taipei
自費赴日幫國家隊加油？綠委疑「哪有這麼笨的」　卓榮泰：立院還沒通過政院預算
「為台灣加油」被說作秀　賈永婕高EQ回酸民：我會繼續這樣下去

21歲「國產車千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！　7萬元名牌包丟地上
大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝
知名健身房突停業「警告不得進入」　教練也傻眼
交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　揭另樁風流事
股票小白手滑！按進「一張0050」超慌　前輩笑了：沒差
柯蕭最後一舞！可能「沒登板」就遭淘汰　美球迷氣憤

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

日幣摺過會被討厭？日本人揭「店員不爽」真正原因：根本不在意

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！7萬元名牌包丟地上

房間有蟑螂屎「找不到從哪來」！半年後她開1電器…崩潰了

知名健身房突停業「警告不得進入」　學員才儲值！教練也傻眼

小綠人閃爍「衝斑馬線」挨罰惹怨　交通部新規：後天起不算違規

快訊／14:32花蓮近海規模3.9地震　5縣市有感「震度1級」

5位新人「第一周全妝上班」　老鳥見驚人變化！過來人：是真的

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

面對超高齡社會帶來的退休焦慮，勞退新制是一套制度型解方。它並非單純儲蓄，而是結合雇主強制提撥6％與勞工自提最高6％，透過長期投資與複利滾存，讓退休資產持續增長；同時設有「不低於2年期定存利率」的最低保證收益機制，為資金築起安全防線。

E級名媛「最強小三史」回顧！　22歲就不倫教授被抓包

