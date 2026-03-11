486先生秀松指部自拍照反遭炎上！今再嗆：傻子特別多

▲486先生秀出自己搭私人飛機的照片，卻遭質疑他在不得拍攝的松指部擅自攝影。（翻攝自陳延昶臉書）

圖文／鏡週刊

行政院長卓榮泰日前從松指部搭華航包機前往日本東京看WBC、為台灣棒球加油，遭國民黨質疑公器私用，藍委王鴻薇更批是特權。電商網紅「486先生」陳延昶昨（10日）秀出自己在松指部搭私人飛機的自拍照，反問「這有什麼值得奇怪的地方嗎？」不過此舉反而讓他惹上批評，因為松指部是軍事基地，不能任意拍照，懷疑他已經違法，依法最高可罰15萬元；陳延昶今（11日）進一步回應相關質疑。

486先生秀松指部自拍照反嗆王鴻薇

「486先生」陳延昶在臉書貼出一張自拍照寫道：「王鴻薇，我也是從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」許多粉絲留言大讚「霸氣」「還好您沒當官，不然就算您用游的，都會被瘋狗咬。」「中共代理人急著表現給中共88看」。

松指部能拍照嗎？ 486先生反遭指違法

不過PTT則有網友質疑為什麼他身為平民，可以去空軍的松指部拍照，「軍用機場可以拍照？」「一般人可以進去？」臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」也發文表示，松指部雖然緊鄰松山機場，但是兩個完全不同的地方，更批陳延昶「松指部什麼時候可以帶照相手機進去自拍了？這不用抓起來審判嗎？」

軍民合用機場要注意！ 違法拍營區最高可罰15萬

據報，根據去年8月上路的《軍事營區安全維護條例》規定，明確規範「軍民合用場域」中屬於「軍事營區」的範圍，包括松山、台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖等機場，若未經許可於軍事營區外對其從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，足生損害於軍事營區安全，可罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。一般來說，若在營區外拍攝起降的軍機不違法，但航空迷要注意的是不能往營區內部拍攝。

酸批評的是傻子 486先生喊私人飛機超方便

從486先生貼出的照片，僅能看出自己與飛機的合照，是否違法待相關單位認定。他今再度發文表示，我國行政院長能去日本看球賽，真的是台灣在國際的關係中有重大變化，但有些被中國共產黨收買赤化的人就表現出跟共產黨一樣的氣急敗壞。

486先生直言：「傻子特別多，反正不管院長怎樣，都會有抹黑攻擊的情形。」對於他貼出搭乘私人飛機去日本的照片引起爭議，他也說酸「有傻子在那批評，看了真是好笑」。他進一步說明，若經濟能力還不錯的話，租私人飛機的費用如果多一點人來分，每個人費用是可以接受的。「私人飛機出入關流程非常非常快速，而且就算你例如遲到個30分鐘40分鐘，飛機也都會等你。能有客製化、安靜、隱私、超快速方便的特性。」



