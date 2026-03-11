　
地方 地方焦點

瀕危九九峰秋海棠　林業署號召與在地社區、學校攜手復育

▲九九峰秋海棠在魚池苗圃育苗情形。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲九九峰秋海棠在魚池苗圃育苗情形。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

零星分布於九九峰自然保留區內的瀕危植物「九九峰秋海棠」，經推估為國內產秋海棠科植物數量最少者，亟需特別保護；林業保育署南投分署近3年來除委託嘉義大學團隊進行棲地保護、繁殖培育，也積極推動校園與社區的參與保種行動，推動九九峰秋海棠等受脅植物的復育。

南投分署今日與南投縣草屯鎮平林社區發展協會共同舉辦「九九峰秋海棠復育栽植活動」，號召社區居民和學校一起來守護九九峰秋海棠、提升珍稀植物的保護意識，也為受脅植物的復育拉開序幕。

▲平林社區居民栽種九九峰秋海棠情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼平林社區居民栽種九九峰秋海棠情形。

▲林業保育署南投分署與在地社區攜手復育九九峰秋海棠(EN)。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署與在地社區攜手復育九九峰秋海棠(EN)。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，九九峰秋海棠（Begonia bouffordii C.-I Peng）」為已故的中央研究院生物多樣性研究中心前主任彭鏡毅，於1995年首次在九九峰自然保留區內採集，後於2005年與陳永寬等人發表之新種，生於九九峰自然保留區內海拔高約300公尺，蹤跡罕現、生育環境條件惡劣，而峭壁上的植株宛若一顆顆紅寶石鑲嵌翠玉，尤其開花時節，一朵朵由白到粉紅色的秀氣花朵，宛如散落的珍珠、美不勝收，是區內極具特色的受脅植物之一。

▲九九峰秋海棠依參考文獻顯示，目前僅分布於九九峰地區。。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲九九峰秋海棠依參考文獻顯示，目前僅分布於九九峰地區。

南投分署分署長李志珉表示，農業部以「國家植物園方舟計畫」為主軸，積極推動珍稀植物復育，該分署即與嘉大森林暨自然資源學系團隊合作，於112年起進行「九九峰自然保留區森林植群及稀有植物資源調查」計畫，以瞭解九二一震災後的九九峰崩塌地植生復原情形及森林植群演替的變化，並在系主任張坤城協助下培育數種瀕危植物的幼苗，其中有50餘株九九峰秋海棠已長成，未來將從周邊的社區、學校開始逐步推廣，繼續加強培育，希望助其擺脫瀕危困境。

