看不見的危險更致命　台南消防180人實戰演練提升戰力

▲台南市消防局辦理化學災害處理專業訓練，強化消防人員應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著高科技產業發展及危害性化學品使用日益普遍，化學災害一旦發生往往具有高風險與高複雜度，台南市消防局為強化第一線消防人員應變能力，辦理化學災害處理隊專業訓練，透過系統化課程與實務演練並進，提升消防人員對化學災害辨識、風險評估及現場安全管控能力，確保救災行動兼顧效率與安全。

消防局指出，本次訓練以化學災害處理隊下營、南科及土城消防分隊為核心，並結合第二、第四及第六救災救護大隊所屬分隊共同參訓，共辦理4梯次訓練，計有180人次參與。課程內容包括化災個人防護裝備操作、偵檢器材運用、警戒區域劃設、大規模除污作業流程及現場指揮協調等重點項目。

訓練過程並配合年度化學品災害搶救整備計畫及各大隊組合訓練期程，透過情境式演練模擬事故現場，讓消防人員在實戰環境中熟悉應變流程，提升化學災害初期應變效率，逐步建立一致且標準化的化學災害救援作業模式。

台南市長黃偉哲表示，化學品廣泛應用於高科技產業及日常生活，一旦發生事故，可能對公共安全與環境造成重大影響。市府持續要求各單位超前部署並落實整備，透過專業訓練與跨單位合作，強化第一線消防人員專業應變能力，確保面對化學災害時能迅速、正確且安全地執行救援任務。

消防局長楊宗林指出，化學災害具有高度專業性與風險性，救災工作必須建立在嚴謹訓練基礎上。本次訓練由通過美國防火協會（NFPA）470認證、符合國際化學災害應變標準的專業教官授課，並結合助教團隊進行實務指導，強化消防人員在災害現場的判斷、應變與協調能力。

消防局表示，透過持續精進專業訓練與接軌國際防災標準，期望全面提升台南市化學災害應變能力，打造更安全且具韌性的城市防災體系。