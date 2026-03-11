「侯家軍」陳柏翰登記議員初選提名　劉和然送接力棒期勉

▲陳柏翰登記參選永和議員。（圖／陳柏翰提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市黨部持續辦理黨內初選議員領表登記作業，新北市副市長劉和然今（11日）陪同「侯家軍」陳柏翰登記爭取新北市永和選區議員提名，劉和然特別送上象徵「服務市民」接力棒，期勉他傳承侯友宜團隊「做代誌」精神，眾人也喊出「年輕專業最肯拚，永和首選陳柏翰」，展現拚勝選的氣勢。

陳柏翰表示，自己今年28歲，是永和最年輕的參選者，但同時也是市政與黨務歷練相當完整的年輕幕僚。長期在黨內歷練，從青年團總團長到市府幕僚，一路一步一腳印，也讓自己對公共事務與市政運作有更深的理解。

陳柏翰指出，自己曾擔任新北市政府副發言人、民政局機要秘書，也在2022年新北市長選舉及2024年總統大選期間擔任侯友宜競選辦公室發言人，累積完整的市政與選戰經驗。感謝過去服務的兩個重要單位，新北市政府與國民黨青年團，今天由劉和然、青年團長郭又睿及昔日的團員夥伴陪同登記，不只是祝福，更提醒自己不忘初衷，以年輕、專業與最肯拚的態度為永和服務。

陳柏翰表示，自己在永和扎根多年，從求學、參與市長與總統大選，到進入新北市政府服務，與許多永和人一樣，人生重要階段都在這裡度過。未來將結合市政經驗與地方需求，持續推動捷運中和光復線、都市更新、市容優化等建設逐步實現，實現「永和成真，新力量」願景。

劉和然表示，陳柏翰過去在新北市民政局、新聞局服務，也擔任副發言人，具備完整行政歷練與市政經驗，是非常值得期待的年輕人才。劉和然特別準備「接力棒」做為祝福，象徵市政經驗的交棒與傳承，期勉陳柏翰延續侯友宜團隊踏實做事的精神，為永和市民拚建設。

