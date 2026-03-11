2月新生兒數創史上最低！　羅智強示警賴政府：要自然亡國嗎？

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

根據內政部統計，2月全台新生兒出生數6523名，較1月少了2200人、大減25.2%，這也是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人。國民黨立委羅智強今（11日）表示，南韓止跌回升，努力有成效，我國政府有意識到出生率續崩的結果，將會「自然亡國」嗎？「南韓人口出生率持續下降，北韓恐不用出兵就能拿下」，這是馬斯克對南韓提出的警語，這樣的警語，其實對台灣，也一樣適用，因為，台灣和南韓都是全球出生率吊車尾的國家。

羅智強提到，韓國中央政府對這個問題高度警覺，從制度改革、育兒補貼、職場環境到托育支持，推出一系列政策。結果開始出現變化。2025年，韓國出生人數達到25.4萬人，比前一年增加6.8%，創下自2007年以來最大增幅。韓國的生育率也從2024年的0.75回升到0.80，甚至比政府原先預期更早達到目標。

羅智強指出，雖然，即便出生率改善了，南韓的情況仍十分危險。但至少，止跌回升意謂著，努力有了成效，意謂著出現了一線曙光。但台灣呢？我國政府意識到出生率續崩的結果，將會讓我們「自然亡國」嗎？顯然沒有。

羅智強說，2025年台灣的新生兒只有10.7萬人。更令人震驚的是，2024年還有13.4萬人，短短一年就減少了將近兩成，沒有最少，只有更少，今年 1 月全國新生兒僅有8723人，比去年同期減少了約8.1%，更是史上首度「1 月份跌破 9,000 人」。如果和10年前政黨輪替前的數字比較，則更可以看出這個數字有多麼恐怖？若與10年前（2016年1月）的17190人相比，今年1月的出生人數直接「腰斬」。

羅智強也說，當年元旦產房一片喜氣，如今卻是空蕩蕩，醫護界形容這是「史上最慘元旦」。原本國發會預估，出生人口要到2035年才會降到10萬左右，但看到今年慘不忍賭的數字，可能今年就會跌破10萬，等於提前10年大崩盤。韓國止跌了，台灣繼續大崩盤、提前大崩盤。但大家意外嗎？他一點都不意外，他曾質詢過衛福部長，身為主責提振生育率最重要的部會，部長竟然連行政院在2018年成立少子化辦公室，都不知道。

羅智強說，這個辦公室主責推動搶救少子化的工作，至今投入數千億元，可是部長連政府有這個辦公室都不知道。這是何其荒謬、何其諷刺？如果政府如此漫不經心，投資源再多，也救不了出生率。

羅智強提到，對許多人來說，「要不要生孩子」已經不是人生規劃，而是經濟與生活條件的艱難計算，每當少子化問題被提出，就有人急著把責任推給政治攻防，說是「在野黨擋預算」。但事實是，國民黨團曾提案讓育兒津貼預算先行動支，卻是民進黨投票反對。更何況，民進黨已經執政將近10年，難道10年的政策成果，也能歸咎於一時的朝野對立嗎？

羅智強說，少子化的成因確實複雜，涉及薪資結構、稅制設計、房價壓力、職場文化、企業責任，甚至社會價值。但正因為問題如此巨大，政府更不應該退在後面，而應該站在最前面。

羅智強指出，這個會期，他會繼續在立法院投入研究，與中央部會積極討論，推動國會優先審議鼓勵「敢生敢養」的相關政策，因為當年輕人願意相信未來，國家才會有未來，這個會期他會和立委羅廷瑋一起在教育文化委員會，特別關注少子化的問題，為下一代的未來努力。