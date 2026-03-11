參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場　邀民眾齊推低碳永續觀光

▲參山處三地辦理植樹行動，推動低碳永續觀光。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接植樹節並推動低碳旅遊，參山國家風景區管理處今日在松柏嶺遊客中心茶文化主題館舉辦「2026茶鄉環境永續、你我共同植樹活動」，為八卦山風景區種下綠意，並於明天植樹節起於該處轄區獅頭山、梨山陸續贈送樹苗，打造兼具生態保育與觀光發展的永續景區。

參山處今天攜手名間鄉公所及在地社區，共同在春日暖陽下進行植樹儀式，象徵為茶鄉種下希望與未來，現場除種植苗木，也準備樹苗贈送給遊客與在地居民。

參山處指出，自今日至13日期間在轄區三地同步推動植樹行動，獅頭山風景區將於12日在南庄遊客中心，結合林業及自然保育署新竹分署及南庄鄉公所辦理植樹與淨山行動，現場發送500株樹苗，民眾只要加入「參山國家風景區管理處」臉書粉絲專頁按讚即可領取；梨山風景區則將於13日在櫻緣丘及梨山遊客中心周邊，種植山櫻花並進行既有植栽維護作業；名間鄉公所亦將於3月12日上午在該鄉水綠廊道舉辦贈苗活動，提供杜鵑、朱槿、雪茄花及五彩茉莉等1000株多樣苗木。

參山處處長曹忠猷表示，面對全球暖化與氣候變遷挑戰，植樹是最簡單也最直接的減碳行動之一，不僅能綠化環境、調節氣候，也有助於水土保持與生態復育，為山林與野生動物打造更友善的棲地，透過此次植樹與贈苗活動，希望讓永續理念從風景區出發，逐步擴展至社區生活與旅遊環境，攜手打造低碳、永續的觀光環境。