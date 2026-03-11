黃偉哲AI分身現身東京食品展　4語行銷台南農產搶單

▲台南市政府前進東京食品展，打造歷年最大台南專區，推廣在地農特產品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲今年再度率團前進日本東京食品展，並邀集台南14家農特產品業者參展，打造歷年規模最大的「台南專區」，積極向日本通路市場推廣台南優質農產，為因應展場買家人潮眾多、接待人力吃緊的情況，市府今年首度導入「AI分身市長」，以日、英、韓、中四種語言介紹台南農產品特色，協助業者行銷搶單。

黃偉哲表示，AI時代來臨，農產行銷模式也必須與時俱進。為突破去年創下的5億元訂單目標，今年市府除了安排專業翻譯人員協助農產業者拓展市場，也事前與廠商合作訓練AI模型，打造能即時回應訪客的「AI數位人」。當展區湧入大量買家時，AI分身能以多語言介紹產品特色，分擔現場導覽與解說工作，讓業者能更專心洽談商機。

台南市政府農業局長李芳林指出，2024年台南專區曾播放以AI生成的農產介紹影片，由黃偉哲以流利日文向日本買家介紹台南農產，當時即引起不少關注。今年更進一步升級，在本土AI業者「鑫揚智能（SynaiQ）」技術支援下，打造可即時互動的AI分身市長，讓訪客能直接以熟悉語言提問，即可快速了解台南農特產資訊。

鑫揚智能科技表示，公司致力於透過軟硬體整合，協助政府與企業將AI導入實際營運場域，創造可量化且持續的數位效益。此次與台南市政府合作，希望藉由AI技術突破語言與人力限制，協助農民拓展國際市場、爭取更多海外訂單。

農業局表示，透過AI數位人導覽與多語言互動服務，不僅能提升展區接待效率，也能讓台南農產品在國際展會中更具科技感與吸引力，進一步強化品牌形象，讓台南農產在日本市場持續拓展銷售版圖。