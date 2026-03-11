出賣艦艇動態情資包庇走私　海巡前主任收賄188萬判14年

▲前指揮主任出賣艦艇動態情資護走私。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門一名曾任海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，遭控利用職務之便洩漏海巡勤務與雷情資訊，並收受不法利益包庇越界捕撈與走私活動。法院審理後認定罪證明確，依違背職務收賄等罪判處有期徒刑14年，並褫奪公權4年。

依據判決書指出，莊男曾在海巡體系服務多年，歷任金門海巡隊隊員、科員、分隊長及巡防科專員，案發時擔任金馬澎分署勤務指揮中心主任，負責海域巡防與勤務調度等重要業務，因其職務得以接觸海巡艦艇動態、雷情監控畫面、查緝案件資料及相關個人資訊等機敏內容。

莊男為牟取私利，將掌握的勤務部署與海域情資提供給涉及越界捕撈、走私與偷渡等非法活動人士，讓對方提前掌握海巡巡邏動向，並以不予取締或僅驅離不帶案等方式予以包庇，藉此收取現金及其他利益作為對價。此外，他還透過通訊軟體將查緝案件資料、勤務分配、雷情圖及相關人員個資等內容，轉傳給中國大陸執法人員及其他相關人士。

法院審理認為，莊男身為具有調查犯罪權限的公務員，理應維護海域執法與邊境安全，卻將機敏資訊作為交易籌碼，嚴重破壞執法機制與公務廉潔，甚至可能削弱海巡查緝效能，影響國家海域安全與民眾隱私。

法院指出，因莊男在審理期間已坦承犯行，並繳回犯罪所得188萬餘元，考量其無前科、家庭扶養負擔與健康因素，仍認為其長期利用職務牟利情節重大，因此依違背職務收賄、公務員洩密及非法利用個資等罪共13罪，判處應執行有期徒刑14年，並沒收犯罪所得。全案仍可於判決送達後20日內提起上訴。