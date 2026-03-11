藍白共同願景發布會14日登場　民眾黨曝四大面向拋新治理模式

▲藍白共同願景發布會將在本週六登場。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）召開黨政聯繫會議，主席黃國昌會中宣布，與國民黨召開的「共同願景發布會」，考量立法院議程以及兩黨與會貴賓的地方行程，最終確定將時間訂在14日上午9點30分、於新莊凱悅嘉軒酒店舉辦記者會，清楚向國人報告，攸關社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理等四大面向，兩黨的公共政策願景。

黃國昌強調，兩黨在描繪共同願景時，一直秉持著「我們要留下什麼樣的台灣給下一代？」「如何帶領此刻因執政黨而陷入無止盡空轉與對立的國家往前走？」為出發點往前推進，民眾黨堅信「政治是落實在生活的每一天」，政策不是畫出看得到吃不到的大餅，選舉更不應該只剩抹黑與攻擊，因此我們重新聚焦於人民有感的民生政策，勾勒出從孩童到壯年再到樂齡都能受益的政策、並訂定出具體可行的執行藍圖。

黃國昌表示，青壯年世代是整體社會最重要的經濟支柱，但卻因老幼照護負擔過重而難以喘息，民眾黨將提出「安心照護升級」政見、以及推動「全齡居住正義」，屆時將清楚向國人報告，如何實際減輕三明治世代的重擔、以及從撒幣補貼轉向全生命週期的居住政策，打造全民安居友善環境。

「聯合治理不僅是本黨理念，更一直都在致力推動。」黃國昌強調，借鑑國外成熟的聯合治理經驗，包含日本、德國、北歐等國的順利推行，再再彰顯跨黨政策對話、整合的重要性，更反映出國家發展從來就不是單一政黨可以單獨完成的任務。

「我們提出的聯合治理不是政治交易，而是一種新的治理模式。」黃國昌指出，最重要的目標，就是能讓台灣從此刻面臨的虛耗與政治對立中往前走，人民需要的是能夠團結力量、實際解決問題的政府，而不是持續製造對立，把政黨私利擺在第一位的政府。

針對兩黨後續合作進程，黃國昌強調，所有的合作都是基於理念、目標相同，第二階段將簽署政黨合作協議，具體羅列出政策與重要地方政見，最後則進行磋商、明定出彼此若遇競爭時，能選出最強團隊的機制與方式。兩黨共推的政策願景，回歸大眾最重視的基礎民生，期待2026地方選舉能順利推動跨黨合作、求同存異，為台灣人民共譜更美好的未來。