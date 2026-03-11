2026兩會／解放軍再批「台獨」是台海禍根：扎實練兵備戰粉碎分裂圖謀

▲十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李強今年「2026政府工作報告」中提出的對台方向，解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛於昨10日發聲。張曉剛直指民進黨「倚外謀獨」與「以武謀獨」是台海和平的禍根亂源，並明確表態解放軍將扎實推進練兵備戰，堅決粉碎「台獨」分裂和外部干涉圖謀，重申願以最大誠意爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力。

大陸國務院總理李強5日於人大開幕作「2026年政府工作報告」，其中涉台內容提及，我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

對此，十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛首先指出，「統一是正道大勢，『台獨』是逆流絕路。民進黨當局妄圖『倚外謀獨』、『以武謀獨』，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境，成為台海現狀的最大破壞者、台海和平穩定的禍根亂源。」

張曉剛表示，台灣老百姓最期盼的是過太平日子、享安寧歲月，而不是「台獨」分裂勢力綁上戰車當炮灰。兩岸同胞應攜手反對「台獨」，反對外部勢力干涉，共創祖國統一的美好未來，共享民族復興的偉大榮光。

張曉剛再次重申，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，目的是捍衛國家主權和領土完整。

最後，張曉剛強調，解放軍將扎實推進練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決維護台海地區和平穩定。