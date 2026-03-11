噁爆畫面曝！基隆廟口夜市巷弄「滿地油汙卡溝」　區公所清不完

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆廟口夜市每天吸引不少饕客到訪， 一旁小巷卻發生滿地油汙的情況，不僅機車無法通行，行人通過也得放慢腳步，區公所雖派員清理多次，該情況依舊層出不窮。環保局表示，針對民眾檢舉已掌握相關事證，將依法進行告發處分。

▲基隆廟口夜市旁的巷弄，滿地油汙影響民眾通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



夜市旁的巷弄內，每個排水溝縫中都卡著滿滿油垢，泥黃油汙甚至滿到路面上，民眾須放慢腳步才能通過，相當危險且噁心不已。接獲檢舉到現場查看的仁愛區長李宗奇指出，會有這種情況發生，是因為油排不出去，只要下大雨，水溝裡的水位上升後，裡面的油汙就會溢出來到路面上，提醒過店家油汙一定要處理，也請廠商到現場清理多次，但這種問題仍層出不窮。

被指控是倒油兇手的店家，展現店裡的油汙分離系統喊冤，解釋自己每天早晚都會把油撈出來2次，再按照環保局規定丟棄，但這種狀況已經快2年了，主張是因為水溝塞住，殘留的油浮起來排不出去才會如此，然而每次檢舉都是罵他，讓他冤枉不已。

環保局相關人員指出，他們僅負責路寬4米以上的道路，因此清理不在他們的工作範圍內；區長則解釋，確實清理巷弄是區公所的工作，但如果要找出源頭，得請環保局的專業人員來查明，他們僅能治標、不治本。

區長無奈表示，目前只能先暫時不讓機車通過，未來會找廠商來清理，並來做進一步的水溝設計，希望能盡快恢復原狀。

環保局清潔隊曹宏儒區隊長表示，目前已掌握相關事證，將依廢棄物清理法進行告發處分，提醒民眾及店家不要將廚餘與清洗後的油汙倒入水溝內，避免阻塞之情事發生。

▲店家展示油脂分離的裝置，證明自己有做好處理，一旁桶子則裝著油脂。（圖／記者郭世賢翻攝）