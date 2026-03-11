　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區、台74線快速道路下方平面道路處，11日中午發生一起死亡車禍，一輛聯結車與一名年約70歲男騎士發生碰撞，男子倒臥車底遭撞輾身亡。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中潭子今日中午發生死亡車禍。（圖／記者許權毅攝，下同）

事發在12時36分，騎士疑似沿著環中東路要切入中山路方向，結果遭一輛聯結車駕駛不慎將撞輾，騎士頭部疑似受到重創，留下大量血跡，安全帽也掉落一旁。

中市消防局稍早獲報後，派遣頭家厝分隊2車4人前往，發現年約70歲男子已明顯死亡，詳細事發過程要待檢警釐清。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
21歲「國產車千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！　7萬元名牌包丟地上
大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝
知名健身房突停業「警告不得進入」　教練也傻眼
交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　揭另樁風流事
股票小白手滑！按進「一張0050」超慌　前輩笑了：沒差
柯蕭最後一舞！可能「沒登板」就遭淘汰　美球迷氣憤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我只跟你說」5歲童揭狼父性侵惡行　母痛心求重刑

距離不夠「硬切插隊下交流道」　三寶駕駛提告抗罰被打臉

快訊／南港嚴重車禍！騎士捲入轎車底　無呼吸心跳搶救中

婦逆闖西濱快速道路！無辜轎車被鏟翻車頭全爛　2人全身傷送醫

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉拖輾騎士...頭部重創慘死

「你不是要給我親？」色男泳池強抱勒頸女子　強制猥褻判1年

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　出庭揭另樁風流事

國1高科路段連環車禍！3車追撞翻覆　聯結車換車道不當釀禍

庫哈諾辛山屋山友口吐鮮血！疑消化道大出血　直升機吊掛送醫

台86快速道路自小客「逆下交流道」整排車急閃　民眾嚇壞PO網

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

「我只跟你說」5歲童揭狼父性侵惡行　母痛心求重刑

距離不夠「硬切插隊下交流道」　三寶駕駛提告抗罰被打臉

快訊／南港嚴重車禍！騎士捲入轎車底　無呼吸心跳搶救中

婦逆闖西濱快速道路！無辜轎車被鏟翻車頭全爛　2人全身傷送醫

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉拖輾騎士...頭部重創慘死

「你不是要給我親？」色男泳池強抱勒頸女子　強制猥褻判1年

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　出庭揭另樁風流事

國1高科路段連環車禍！3車追撞翻覆　聯結車換車道不當釀禍

庫哈諾辛山屋山友口吐鮮血！疑消化道大出血　直升機吊掛送醫

台86快速道路自小客「逆下交流道」整排車急閃　民眾嚇壞PO網

「我只跟你說」5歲童揭狼父性侵惡行　母痛心求重刑

讚WBC台日大戰精彩感動　片山和之：盼加深日台「心之絆」

四個睡前小習慣　幫你整夜排毒＋好眠

距離不夠「硬切插隊下交流道」　三寶駕駛提告抗罰被打臉

女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭飯

快訊／南港嚴重車禍！騎士捲入轎車底　無呼吸心跳搶救中

從「凌晨排隊」到「椅子比人多」　嘉市千萬振興券兌換熱度驟降

婦逆闖西濱快速道路！無辜轎車被鏟翻車頭全爛　2人全身傷送醫

參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場　邀民眾齊推低碳永續觀光

TVBS民調／藍綠政黨滿意度維持平盤35%　民眾黨下滑4個百分點

徐若瑄哽咽謝母獨自養大3孩子　和賈靜雯.林心如嗨唱〈敬女人〉

社會熱門新聞

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

即／台中聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

身障男遭霸凌慘死　逼做白工喝醬油當吃飯

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

Threads驚見「黑幫徵才文」苦主急報警

更多熱門

相關新聞

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

台中某高中呂姓英文男師和同校17歲女學生深夜聊天，他慫恿女學生下載Telegram後，傳送自己多部性愛片，並開啟視訊，邊打手槍邊問女學生「可以看妳的胸部嗎？」，想誘導女學生視訊裸聊，不過女學生並未照做。呂男的變態行徑爆發後，被女學生的父親告上法院。台中地院審理，法官審酌呂男和被害人達成調解等情，依他犯引誘少年自行拍攝性影像未遂罪，減刑處1年8月徒刑。緩刑4年。

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

特斯拉遇賊了！哨兵模式拍下犯罪過程

特斯拉遇賊了！哨兵模式拍下犯罪過程

諾羅流感夾殺！護理師口罩戴緊仍中鏢

諾羅流感夾殺！護理師口罩戴緊仍中鏢

NBA史上第9人　哈登達生涯29000分

NBA史上第9人　哈登達生涯29000分

關鍵字：

台中死亡車禍騎士聯結車

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面