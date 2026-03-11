快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

記者許權毅／台中報導
台中市潭子區、台74線快速道路下方平面道路處，11日中午發生一起死亡車禍，一輛聯結車與一名年約70歲男騎士發生碰撞，男子倒臥車底遭撞輾身亡。
▲台中潭子今日中午發生死亡車禍。（圖／記者許權毅攝，下同）
事發在12時36分，騎士疑似沿著環中東路要切入中山路方向，結果遭一輛聯結車駕駛不慎將撞輾，騎士頭部疑似受到重創，留下大量血跡，安全帽也掉落一旁。
中市消防局稍早獲報後，派遣頭家厝分隊2車4人前往，發現年約70歲男子已明顯死亡，詳細事發過程要待檢警釐清。
