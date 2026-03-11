快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

台中某高中呂姓英文男師和同校17歲女學生深夜聊天，他慫恿女學生下載Telegram後，傳送自己多部性愛片，並開啟視訊，邊打手槍邊問女學生「可以看妳的胸部嗎？」，想誘導女學生視訊裸聊，不過女學生並未照做。呂男的變態行徑爆發後，被女學生的父親告上法院。台中地院審理，法官審酌呂男和被害人達成調解等情，依他犯引誘少年自行拍攝性影像未遂罪，減刑處1年8月徒刑。緩刑4年。