全球富豪榜出爐！馬斯克蟬聯首富　史上首位「8000億富豪」誕生

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球億萬富豪再創新高！《富比士》（Forbes）第40屆全球億萬富豪榜顯示，全球最富有的族群總財富達20.1兆美元（約新台幣638.97兆元），創歷史新高。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）連續第2年登上全球首富，以預估8390億美元（約新台幣26.67兆元）身價，成為有史以來最富有的人，也成為首位淨資產突破8000億美元的富豪。

《富比士》指出，今年榜單共有3428名億萬富豪，比去年增加400人，是自1987年榜單成立以來最多的一年。資深編輯彼得森－威索恩（Chase Peterson-Withorn）表示，今年可稱為「億萬富豪之年」，受AI驅動股市繁榮影響，全球平均每天新增1名億萬富豪。

馬斯克的身價飆升主要受益於即將上市的SpaceX及特斯拉市值成長，淨資產較去年增加5000億美元（約新台幣15.89兆元），正朝著成為全球首位兆級富豪邁進。

緊追其後的是Google聯合創辦人佩奇（Larry Page），淨資產約2570億美元（約新台幣8.17兆元），布林（Sergey Brin）以2370億美元（約新台幣7.53兆元）排名第三；亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）分列第四、第五名。

榜單中，美國依然是億萬富豪最多的國家，共有創紀錄的989人，總財富達8.4兆美元（約新台幣267.03兆元）；中國以539人位居第二，印度則有229名億萬富豪。全球進入千億美元俱樂部的人數也創新高，達20人，總財富約3.8兆美元（約新台幣120.8兆元），僅佔整體富豪的0.5％，卻掌握近五分之一財富。

值得注意的是，2026年榜單新增390名首度上榜富豪，包括嘻哈教父兼企業家德瑞博士（Dr. Dre）、知名歌手碧昂絲（Beyoncé）、波克夏海瑟威新任執行長阿貝爾（Greg Abel）以及網球傳奇費德勒（Roger Federer）等人。美國總統川普也因加密貨幣交易及紐約州撤銷詐欺指控，財富成長27％，達65億美元（約新台幣2066.35億元），排名全球第645名。