妹子拿舊藥膏擦痘痘！白嫩美胸「冒百顆紅痘」畫面曝　崩潰求醫

▲妹子拿舊藥膏狂擦痘痘，白嫩胸「炸出百顆紅痘」崩潰求醫。（圖／茂盛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一位26歲年輕女性患者因胸口患有濕疹，就醫後塗抹類固醇藥膏後讓症狀解除，但隨後也發現胸口長出小痘痘，她繼續塗抹原來的藥膏希望改善，不料痘痘反而大爆發，除了原先的胸口，連脖子也淪陷，形成紅豆胸和紅痘脖，讓她大驚失色，只得穿著高領上衣遮住，急著求助醫師。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，患者應為過度使用類固醇藥膏所引發的毛囊炎。由於類固醇有抑制免疫的功能，造成皮膚的抵抗力下降，恐進一步引發皮屑芽孢菌、黃色葡萄球菌、綠膿桿菌…等感染，又會讓毛囊炎變得更為嚴重，形成惡性循環。她說，過度使用的話，輕則導致局部皮膚萎縮，或是長紋、痘痘，出現血絲，甚至造成酒糟、口周炎等；若是一週內使用5、6條藥膏，總量超過50-60公克的話，恐會引發全身性的骨質疏鬆、內分泌受抑制的狀況！

▲患者痘痘大爆炸，除了原先的胸口，連脖子也淪陷，形成紅豆胸和紅痘脖。（圖／茂盛醫院提供）



鍾佩宜強調，幫患者開立口服與外用的抗生素或抗黴菌藥物，直接壓制發炎反應並殺滅過度增生的病原體，讓病患約2週就康復；至於病人原有的濕疹，具復發性、慢性發炎，皮膚會乾燥、脫屑、搔癢、紅斑、丘疹，通常會以類固醇藥膏來減輕發炎現象。她強調，毛囊炎與濕疹的臨床症狀看來相似，實則不同，一般民眾無法分辨，建議要求助專業醫師。

鍾佩宜也呼籲，非口服的各式塗抹型藥膏都有其藥性和副作用，會有使用劑量和頻次的建議…等規範。尤其是類固醇藥膏更要遵照仿單使用，所以民眾務必遵守醫囑來抹，千萬不要自己當醫師，這樣很容易誤判病情，也不要把之前看診留存的藥膏拿來繼續塗抹，或自行至藥局購買使用，以免為害自身健康。