消費焦點

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲孫慶餘董事長二十多年前的遠見布局，陸續成立永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，在眾多店東長和人員的努力下，持續推升加盟四品牌的身價。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

2025年房市面臨挑戰，但這場尾牙卻熱到爆！近萬人齊聚南港展覽館，席開920桌的「永慶北台灣聯歡尾牙」，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產北台灣菁英齊聚，氣勢磅礡。永慶房產集團創辦者孫慶餘董事長與夫人全程出席，穿梭席間與加盟店東長及團隊互動，為這場年度盛會增添溫度與凝聚力。

近兩年市場挑戰，永慶加盟四品牌仍逆勢成長，在永慶加盟四品牌北區、桃區、竹苗區共計8個經管會聯手下，斥資超過2700萬元打造萬人盛會，孫慶餘董事長和老婆親自出席力挺，當他們一同走進會場時，立刻被團團包圍爭相合照，其中包括不少身價驚人的加盟店東長。這場萬人盛會所展現的，不只是熱鬧場面，更是永慶集團誠實理念與聯賣制度加乘的成果。

孫慶餘董事長上台致詞時指出：「團結力量大，店多氣勢強！」他透露，儘管市場面臨挑戰，北台灣仍有6家店年度業績突破1億元、4個團隊衝破3億元。根據集團統計，2025年永慶加盟四品牌在北台灣，不僅新增55家店、總店數突破660店，更有68人年度業績衝破千萬元。聯賣率逾4成的帶動下，充分展現永慶加盟平台協助夥伴開展事業、累積財富推高身價的堅強實力。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲為犒賞北北基桃竹苗近萬名夥伴和眷屬，永慶加盟四品牌北區、桃區和竹苗區經管會斥資2700萬元籌辦「北台灣聯歡尾牙」。

永慶北台灣尾牙晚宴的歌手卡司也是演唱會等級。味全龍啦啦隊「小龍女」熱舞揭幕，緊接著「理想混蛋」、鐵肺歌后「丁噹」、情歌王子「陳勢安」輪番開唱，一首首經典情歌讓台下秒變大型KTV。壓軸登場的搖滾天團八三夭更火力全開，《想見你想見你想見你》《致青春》全場萬人合唱，音浪幾乎掀翻南港展覽館屋頂。

除了星光閃耀，最讓人期待的抽獎環節，主辦單位豪氣提撥近500萬元獎金，準備多達2800個好禮，現場歡呼聲此起彼落。對不少夥伴來說，在房市壓力下仍能參加這樣高規格尾牙，士氣大振，無形之中，也助攻了加盟店的人才招募。
而永慶加盟總部莊志成總經理也指出，未來將持續導入AI科技、深化聯賣制度，朝3年永慶集團全台達2500店的目標邁進。

對永慶而言，規模從來不是終點，而是責任的開始。從創業開始，孫慶餘董事長就以穩健布局與長遠視野，推動誠實透明的制度升級，更強調永慶的加盟總部，是要幫助加盟夥伴賺錢、提升身價，在體系中穩定發展、永續經營。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲主辦單位特邀丁噹、陳勢安、八三夭等重量級卡司接力開唱，獲得同仁的熱烈讚賞，表示有演唱會聽、美食可吃、還能抽獎很幸福。

在市場盤整與交易量波動之際，永慶房產集團持續透過創新科技、真聯賣制度，協助加盟夥伴降低風險穩定經營，使成長動能不因市場變化而中斷。市場低谷期，往往更能驗證房仲加盟總部的實力，也讓永慶加盟的優勢更加凸顯。

近萬人尾牙所展現的不只是熱鬧場面，更是永慶加盟品牌的經營成果縮影。當經營效率與品牌信賴持續提升，加盟夥伴的市場身價自然也隨之累積，創業價值也更具穩定，進而持續吸引優秀的人才加入，永慶集團作為「房仲第一品牌」的地位也更加穩固。

相關新聞

永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

為了幫助消費者想像未來家居模樣，永慶房屋運用生成式AI技術，推出「AI煥裝」功能。消費者只要簡單一鍵，就能欣賞房屋未來裝潢後的可能模樣。「AI煥裝」更支援8種裝潢風格，包括北歐、現代、時尚、鄉村、禪風、工業、波西米亞和新古典，輕鬆轉換不同風格，為消費者未來的家提供更飽滿的想像，也幫助屋主展現房屋潛力，提升賞屋效率，擦亮永慶房屋「科技房仲」金招牌！

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到

2025年預售屋交易量縮7成　發生什麼事？

2025年預售屋交易量縮7成　發生什麼事？

永慶AI特助自動幫你找好房子

永慶AI特助自動幫你找好房子

客戶七次買賣都指定他！

客戶七次買賣都指定他！

