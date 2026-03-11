TVBS民調／藍綠政黨滿意度維持平盤35%　民眾黨下滑4個百分點

▲各黨支持度此消彼長。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

《TVBS》今（11）日公布最新民調，政黨民調顯示，民進黨、國民黨滿意度皆維持平盤35%，民眾黨滿意度下滑4個百分點，以26%為三黨中最低，且三黨不滿意度皆接在五成上下。針對各黨立委表現部分，藍委滿意度37%最高、綠委35%、白委墊底僅32%，但不滿意度皆五成上下、半斤八兩，國人對各黨表現皆不買單。

民調顯示，民進黨滿意度與2024年相比，並無大幅變化，維持在35%，國民黨整體滿意度則從34%微增至35%，藍綠滿意度相當，而民眾黨滿意度為26%，較2024年下滑4個百分點，為主要政黨中滿意度最低。三黨不滿意度則都在五成上下，依序為民進黨53%、民眾黨50%、國民黨48%。

信任度方面，43%民眾認為國民黨值得信任、上升6個百分點；40%認為民進黨值得信任，下滑4個百分點；35%認為民眾黨值得信任、上升1個百分點；不信任度部分，則依序為民眾黨53%、民進黨51%、國民黨45%。

至於各黨立委於國會中的表現，37%民眾滿意國民黨立委近期表現，下滑2個百分點；35%滿意民進黨立委近期表現，上升2個百分點；32%滿意民眾黨立委表現，下滑3個百分點。不滿意度部分，依序為民進黨48%、民眾黨47%、國民黨47%。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年2月27日至3月6日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,438位20歲以上台灣民眾，他中拒訪為467位，拒訪率為32.5%，最後成功訪問有效樣本971位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經來來為為TVBS。