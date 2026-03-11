不只龍貓、陳冠宇畢業　蔡其昌任期將屆：要請新會長認真找新總教練

▲中華職棒會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國WBC代表隊結束2026經典賽賽程，中職會長蔡其昌今（11日）受訪時透露，聯盟準備了500萬獎金，要感謝這些辛苦的選手們，他們在經典賽全力以赴，沒有一場是放棄的，打了一個感動所有國人的比賽，要謝謝這些選手。至於總教練曾豪駒、投手陳冠宇都宣布從國家隊畢業，蔡也坦言，他也要畢業了，任期到明年3月，明年還有改名叫16強的12強賽事，到時候要請新任會長認真尋找總教練人選。

媒體詢問，曾豪駒、陳冠宇都要從國家隊畢業，明年12強還有其他適合人選？蔡其昌表示，「不止他們兩個要畢業了，我也要畢業了」，因為他的任期到明（2027）年3月左右，下次國際賽是2027年的11月，也就是12強、現在改名叫16強，到時候也要請新任會長認真尋找總教練人選。

蔡其昌指出，自己一直很感謝龍貓總教練，從2023年第一次接手國家隊一級賽事領隊，記得是林岳平擔任總教練，曾豪駒當時也是在教練團裡面，後來換曾豪駒擔任總教練，林岳平也是在教練團裡面。他跟這群教練團這幾年一起這樣征戰各地，很謝謝他們為國家的付出。

蔡其昌表示，總是下一個會長會有他的佈局跟想法，這個應該尊重，也把決定權留給下一任會長，「自己跟曾豪駒就算一起畢業啦」。

也有很多球迷擔心，如果下一屆會長是洪孟楷委員，會買不到台灣的一些周邊？蔡其昌回應，球迷很關心啦，以前對會長是誰，大家也不是太在意，這幾年球迷很熱情也很在乎誰要當。事實上大家也先不用揣測，聯盟會長其實很簡單，六個球團的老闆會共同去商議，決定好之後再去邀請，當時他也是這樣被邀請的，沒有什麼登記參選，也沒有什麼誰表態，這沒有意義嘛。

蔡其昌說，如果說像辜仲諒理事長是會員要去投票，職棒沒有這個，就是六個老闆決定好要讓誰當，除非那個人自己不要，就會進行邀請。大家不用太去揣測啦，與其要去揣測是誰，不如把心放在已經開打的熱身賽，3月底例行賽就要開打了，大家把熱情跟關注度移到選手跟比賽身上吧。