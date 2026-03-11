不甩親弟扯後腿！謝衣鳯參選到底　嗆：那是他個人情緒　

▲立委謝衣鳯參加埔鹽鄉行政大樓落成。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名布局陷入膠著，也讓立委謝衣鳯與身縣議會議長的弟弟謝典霖之間的「姊弟之爭」再度浮上檯面。針對弟弟近期頻頻透過專訪表態，甚至傳出反對自己參選的聲音，謝衣鳯今（11）日出席地方活動時正面回應，強調只是弟弟的「個人情緒」，希望外界不要過度解讀，同時也重申自己參選的決心始終不變。

謝衣鳯今天在埔鹽鄉參加綜合行政大樓落成典禮時，被問到弟弟謝典霖接受媒體專訪的相關話題。她語氣平緩但態度從容地表示，議長（指弟弟謝典霖）接受專訪主要是抒發個人情緒，而其中提到的內容，有些是屬於對縣黨部規劃或跨黨派合作的個人建言，「那這個部分有一些我們可以著墨，那有一些只是給你建言，沒辦法真正實際是成為運作者。」

謝衣鳯強調，弟弟的發言僅代表個人感受，未必等同於事實，希望大家能把這些話當作個別意見來看待。談到家裡的互動，她態度轉趨柔和，表示家人之間還是希望保持和諧，我們都是公眾人物，那未來不管是縣政以及國家的政策都能夠穩定的推動，那這是我們希望共同努力的方向。

面對記者追問有關黨內提名時程，謝衣鳯則顯得較為謹慎。她表示，目前一切仍按照黨中央的規劃進行，希望整體作業能在3月底前明朗化。當記者最後問到「所以參選是不會有任何動搖就對了？」謝衣鳯沒有再多做回應，僅微笑點頭肯定，隨後轉身步入會場，用行動展現了參選到底的決心。