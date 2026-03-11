　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不甩親弟扯後腿！謝衣鳯參選到底　嗆：那是他個人情緒　

▲立委謝衣鳯參加埔鹽鄉行政大樓落成。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲立委謝衣鳯參加埔鹽鄉行政大樓落成。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名布局陷入膠著，也讓立委謝衣鳯與身縣議會議長的弟弟謝典霖之間的「姊弟之爭」再度浮上檯面。針對弟弟近期頻頻透過專訪表態，甚至傳出反對自己參選的聲音，謝衣鳯今（11）日出席地方活動時正面回應，強調只是弟弟的「個人情緒」，希望外界不要過度解讀，同時也重申自己參選的決心始終不變。

謝衣鳯今天在埔鹽鄉參加綜合行政大樓落成典禮時，被問到弟弟謝典霖接受媒體專訪的相關話題。她語氣平緩但態度從容地表示，議長（指弟弟謝典霖）接受專訪主要是抒發個人情緒，而其中提到的內容，有些是屬於對縣黨部規劃或跨黨派合作的個人建言，「那這個部分有一些我們可以著墨，那有一些只是給你建言，沒辦法真正實際是成為運作者。」

謝衣鳯強調，弟弟的發言僅代表個人感受，未必等同於事實，希望大家能把這些話當作個別意見來看待。談到家裡的互動，她態度轉趨柔和，表示家人之間還是希望保持和諧，我們都是公眾人物，那未來不管是縣政以及國家的政策都能夠穩定的推動，那這是我們希望共同努力的方向。

面對記者追問有關黨內提名時程，謝衣鳯則顯得較為謹慎。她表示，目前一切仍按照黨中央的規劃進行，希望整體作業能在3月底前明朗化。當記者最後問到「所以參選是不會有任何動搖就對了？」謝衣鳯沒有再多做回應，僅微笑點頭肯定，隨後轉身步入會場，用行動展現了參選到底的決心。

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

民進黨執行台南民調初選，昨公布第3選區民調結果，分屬憲派、妃派的現任市議員陳秋宏、吳通龍通過；昨晚也執行競爭最激烈的第10選區東區民調，由現任市議員蔡筱薇、捲土重來的前市議員蔡旺詮、陳金鐘及新人卓佩于等人「4搶2」。今（11日）稍早公布民調結果，最後由憲派蔡筱薇、前市議員陳金鐘通過初選，妃派蔡旺詮、王定宇子弟兵卓佩于落馬。

陳見賢推「樂齡安居」政見　新竹縣敬老卡、假牙補助全面升級

陳見賢推「樂齡安居」政見　新竹縣敬老卡、假牙補助全面升級

國民黨今徵召李四川　蔣萬安送西裝祝賀「一定做出巨大貢獻」

國民黨今徵召李四川　蔣萬安送西裝祝賀「一定做出巨大貢獻」

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

謝典霖點名柯文哲、黃國昌選彰化縣長　民眾黨表態了

謝典霖點名柯文哲、黃國昌選彰化縣長　民眾黨表態了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

