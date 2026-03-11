　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

▲經典賽，美國隊交手義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊爆冷輸給義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事爆出驚天冷門！號稱「史上最強陣容」的美國隊，10日竟以6比8不敵義大利，這場敗仗讓美國隊晉級之路瞬間亮起紅燈。體育評論「體育大叔」發文驚呼，美國隊現在的處境與先前的台灣極為相似，4場比賽打完卻未保證晉級，只能被迫進入「數學模式」，看別人的臉色決定生死。

宇宙艦隊翻車！體育大叔：美國數學課已上線

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育大叔今日針對戰況發表評論，直言「美國輸了你敢信？」他指出，這支號稱史上最強的美國隊，敗給義大利後傷害極大，目前晉級情勢與日前的台灣如出一轍，明明分組賽已全數打完，卻無法掌握主動權。

大叔更幽默調侃，上一屆義大利還曾敗給台灣，沒想到這屆竟能扳倒美國。

他分析道，若明天的「義墨大戰」由義大利勝出，美國尚能攜手晉級；但若墨西哥擊敗義大利，三隊將戰績互咬，屆時美國今天狂掉8分的慘況，將在比拼失分率時處於極度劣勢。

體育大叔不禁感嘆，「沒想到前幾天我們看韓國對澳洲的心情，明天要換美國體驗了。」

▲經典賽，美國隊交手義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

網友熱議：不知道是打棒球還是考數學

對於美國隊竟也陷入被動算數學的窘境，網友紛紛回應，「美國今年如果沒晉級或是沒得冠，規則馬上改」、「不知道是棒球經典賽還是數學經典賽」、「球是圓的」、「數學好複雜喔」、「還好美國隊輸球不用游泳回家」、「上數學課啦」、「沒想到美國也跟台灣一樣陷入被動數學題」、「球果然是圓的，不戰到最後一刻真的很難說」、「這屆真是太驚奇了！球超圓」、「重點是義墨之戰只要分數到了兩隊皆可晉級，雙方就沒動能拼了，美國處境比台灣更慘」

▲美國、義大利、墨西哥三隊的晉級條件。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲美國、義大利、墨西哥三隊的晉級條件。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

美教頭懊悔算錯！三隊「晉級條件」一次看

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）賽前一度誤以為球隊已穩拿8強門票，賽後才崩潰坦言「完全算錯」，對此深感懊悔。

目前B組晉級情勢混亂，美國、義大利、墨西哥三隊的晉級條件如下：

．若義大利擊敗墨西哥：義大利與美國攜手晉級。

．若墨西哥擊敗義大利：三隊將依序比較失分率（失分÷守備出局數）。

→ 義大利：若輸球但失分在4分以內，確定晉級。

→ 美國：必須祈禱義大利失分達6分以上，或是失分5分且自責分過高，才有機會在防禦率比拚中出線。

►這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷
►Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬
►卓榮泰包機看球賽！蘇一峰喊「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
21歲「國產車千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！　7萬元名牌包丟地上
大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝
知名健身房突停業「警告不得進入」　教練也傻眼
交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　揭另樁風流事
股票小白手滑！按進「一張0050」超慌　前輩笑了：沒差
柯蕭最後一舞！可能「沒登板」就遭淘汰　美球迷氣憤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

日幣摺過會被討厭？日本人揭「店員不爽」真正原因：根本不在意

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！7萬元名牌包丟地上

房間有蟑螂屎「找不到從哪來」！半年後她開1電器…崩潰了

知名健身房突停業「警告不得進入」　學員才儲值！教練也傻眼

小綠人閃爍「衝斑馬線」挨罰惹怨　交通部新規：後天起不算違規

486先生秀松指部自拍照反遭炎上！今再嗆：傻子特別多

快訊／14:32花蓮近海規模3.9地震　5縣市有感「震度1級」

5位新人「第一周全妝上班」　老鳥見驚人變化！過來人：是真的

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

日幣摺過會被討厭？日本人揭「店員不爽」真正原因：根本不在意

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！7萬元名牌包丟地上

房間有蟑螂屎「找不到從哪來」！半年後她開1電器…崩潰了

知名健身房突停業「警告不得進入」　學員才儲值！教練也傻眼

小綠人閃爍「衝斑馬線」挨罰惹怨　交通部新規：後天起不算違規

486先生秀松指部自拍照反遭炎上！今再嗆：傻子特別多

快訊／14:32花蓮近海規模3.9地震　5縣市有感「震度1級」

5位新人「第一周全妝上班」　老鳥見驚人變化！過來人：是真的

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

讚WBC台日大戰精彩感動　片山和之：盼加深日台「心之絆」

四個睡前小習慣　幫你整夜排毒＋好眠

距離不夠「硬切插隊下交流道」　三寶駕駛提告抗罰被打臉

女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭吃

快訊／南港嚴重車禍！騎士捲入轎車底　無呼吸心跳搶救中

從「凌晨排隊」到「椅子比人多」　嘉市千萬振興券兌換熱度驟降

婦逆闖西濱快速道路！無辜轎車被鏟翻車頭全爛　2人全身傷送醫

參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場　邀民眾齊推低碳永續觀光

TVBS民調／藍綠政黨滿意度維持平盤35%　民眾黨下滑4個百分點

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉拖輾騎士...頭部重創慘死

陶晶瑩含淚送別袁惟仁　「來生要好好照顧身體」

生活熱門新聞

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

剩8℃！　明再急凍變天

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

爆私生子！許雅鈞「桃色花邊回顧」全遭否認

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

更多熱門

相關新聞

義大利擊敗美國　教頭不意外

義大利擊敗美國　教頭不意外

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽B組今（11）日進行焦點戰，義大利以8比6擊敗奪冠熱門美國隊，上演本屆賽事重大冷門，目前以3戰全勝暫居分組第一，賽後義大利總教練塞爾維利（Francisco Cervelli）接受訪問時，也談到擊敗美國的感想。

賈吉淪戰犯？再見三振被酸：沒大谷強

賈吉淪戰犯？再見三振被酸：沒大谷強

美教頭鬧烏龍以為已晉級　輸球認算錯

美教頭鬧烏龍以為已晉級　輸球認算錯

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

義大利「espresso」開轟慶祝爆紅！

義大利「espresso」開轟慶祝爆紅！

關鍵字：

美國隊義大利世界棒球經典賽WBC晉級條件

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面