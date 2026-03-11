經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

▲美國隊爆冷輸給義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事爆出驚天冷門！號稱「史上最強陣容」的美國隊，10日竟以6比8不敵義大利，這場敗仗讓美國隊晉級之路瞬間亮起紅燈。體育評論「體育大叔」發文驚呼，美國隊現在的處境與先前的台灣極為相似，4場比賽打完卻未保證晉級，只能被迫進入「數學模式」，看別人的臉色決定生死。

宇宙艦隊翻車！體育大叔：美國數學課已上線

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育大叔今日針對戰況發表評論，直言「美國輸了你敢信？」他指出，這支號稱史上最強的美國隊，敗給義大利後傷害極大，目前晉級情勢與日前的台灣如出一轍，明明分組賽已全數打完，卻無法掌握主動權。

大叔更幽默調侃，上一屆義大利還曾敗給台灣，沒想到這屆竟能扳倒美國。

他分析道，若明天的「義墨大戰」由義大利勝出，美國尚能攜手晉級；但若墨西哥擊敗義大利，三隊將戰績互咬，屆時美國今天狂掉8分的慘況，將在比拼失分率時處於極度劣勢。

體育大叔不禁感嘆，「沒想到前幾天我們看韓國對澳洲的心情，明天要換美國體驗了。」

網友熱議：不知道是打棒球還是考數學

對於美國隊竟也陷入被動算數學的窘境，網友紛紛回應，「美國今年如果沒晉級或是沒得冠，規則馬上改」、「不知道是棒球經典賽還是數學經典賽」、「球是圓的」、「數學好複雜喔」、「還好美國隊輸球不用游泳回家」、「上數學課啦」、「沒想到美國也跟台灣一樣陷入被動數學題」、「球果然是圓的，不戰到最後一刻真的很難說」、「這屆真是太驚奇了！球超圓」、「重點是義墨之戰只要分數到了兩隊皆可晉級，雙方就沒動能拼了，美國處境比台灣更慘」。

▲美國、義大利、墨西哥三隊的晉級條件。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

美教頭懊悔算錯！三隊「晉級條件」一次看

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）賽前一度誤以為球隊已穩拿8強門票，賽後才崩潰坦言「完全算錯」，對此深感懊悔。

目前B組晉級情勢混亂，美國、義大利、墨西哥三隊的晉級條件如下：

．若義大利擊敗墨西哥：義大利與美國攜手晉級。

．若墨西哥擊敗義大利：三隊將依序比較失分率（失分÷守備出局數）。

→ 義大利：若輸球但失分在4分以內，確定晉級。

→ 美國：必須祈禱義大利失分達6分以上，或是失分5分且自責分過高，才有機會在防禦率比拚中出線。

►這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊 曾三振過大谷

►Google電信官網「手機儲值100」 她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

►卓榮泰包機看球賽！蘇一峰喊「卻沒撤僑打算？」 兩派吵翻了