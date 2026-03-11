通用汽車控侵權！美啟動337條款調查　點名20業者「台廠占半數」

▲ 美國通用汽車提出專利侵權申訴。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國際貿易委員會（USITC）10日宣布啟動337條款調查，鎖定來自台灣、中國及美國的20家汽車零件製造商，事件起因於底特律汽車巨頭通用汽車（General Motors）及其旗下GM全球科技營運公司指控這些業者侵犯專利權。

通用汽車要求發禁令 恐全面封殺進口

根據USITC公告，通用汽車於今年2月5日提出申訴，主張這20家廠商將涉嫌侵權的汽車零件輸入美國境內銷售，已構成專利侵害，要求委員會發布「普遍排除令」與「限制排除令」，並對相關業者下達停止與終止命令。若裁定成立，這些零件將被全面禁止進口。

台廠占半數 維輪、耿鼎被點名

在20家被列為答辯人的企業中，台灣占了10家，包括維輪實業（AP Auto Parts Industrial Ltd）及耿鼎企業（Gordon Auto Body Parts Co Ltd），中國方面則有江蘇尚通汽車配件公司在列。此外，美國本土也有9家汽車零件經銷商遭點名，分布於密西根州、伊利諾州、加州與田納西州。

45天內定調查期限 60天決定生效

337調查為依據美國1930年《關稅法》第337條規定，針對進口貿易中涉及專利侵權等不公平行為所採取的貿易制裁手段。

USITC表示，首席行政法官將指派專責法官進行證據聽證會，並做出初步裁決。委員會將在啟動調查後45天內設定調查完成的目標日期，一旦做出補救命令，該命令將立即生效，除非美國貿易代表在60天內基於政策理由否決，否則即成為最終決定。