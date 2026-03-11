日幣摺過會被討厭？日本人揭「店員不爽」真正原因：根本不在意

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日有網友好奇詢問，「日本人是否介意收到摺過的日幣」，話題引起熱烈討論。不少人指出，日本流通的鈔票多半相當平整，甚至曾聽聞領隊提醒「盡量不要摺疊紙鈔」，否則會引起當地人不悅。然而，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」則打臉，直言這其實是對日本文化的誤解。

日籍作家：店員不在乎紙鈔，在乎的是效率

「日本人的歐吉桑」發文表示，多數日本人其實並不在意摺過的紙鈔，尤其是便利商店或超市的店員；而被店員「瞪」的真正原因，通常是旅客結帳時動作太慢、插隊、結帳到一半突然追加產品，或是戴耳機聽音樂導致聽不到店員說話，這些缺乏禮貌或影響效率的行為，才是日本店員最反感的痛點。

他更進一步提到，若日本人真的嫌棄摺過的鈔票，那日本傳統的「紅包文化」該如何解釋？日本紅包習俗中，鈔票必須摺過兩次才能放入袋中，這與所謂「嫌棄摺痕」的說法完全背道而馳。

特殊行業才有的「紙鈔眉角」

不過，他也補充道，確實有少數族群對紙鈔的保存方式較為嚴格，例如對風水有講究的人、夜店從業人員、經營老字號生意的人，或是博弈產業人員，他們對錢包內紙鈔的擺放方向、是否摺疊，往往有一套嚴格的規則；但他也強調，一般觀光客在旅途中極少接觸這些領域，因此無需過度焦慮。

網友認證：現代結帳全靠「機器」

這番解析引起許多旅日遊客的共鳴。隨著日本無人結帳系統普及，收銀台大多改用自動找零機，鈔票進出皆由機器處理，店員根本無暇顧及鈔票是否有摺痕。

網友們紛紛回應，「很多店家鈔票都是用機器收，哪會注意有沒有摺到，超商、超市也是」、「在日本20多年了，折紙幣其實大家都不怎麼在意」、「這幾年去日本，店員幾乎都放進點鈔機」、「現在都用機器收找零，誰會在乎」。也有網友分享經驗談，表示「日本店員找錢都會很清楚的數給你看，客人可以拿了就走，沒聽過因為摺痕而被瞪。」

