金門國家公園植樹節種208株苗木　打造多層次生態環境

▲金門國家公園管理處於山后船型堡停車場舉辦115年度植樹節活動。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

為響應植樹節並推動環境綠美化，內政部國家公園署金門國家公園管理處今（11）日上午在金沙鎮山后船型堡停車場舉辦植樹活動，邀集社區居民、學校師生與相關單位約120人參與，共同種下208株喬、灌木，為當地戰地景觀增添綠意，也展現環境保育行動力。

金門國家公園管理處表示，今年植樹節活動由處長黃子娟帶領，參與單位包括山后社區居民、安瀾國小師生、保安警察第七總隊第四大隊及金管處同仁等，一同在船型堡周邊停車場與車轍道區域栽植樹木。此次種植樹種包含繡球繡線菊、姚金孃、糯米條、白背木薑子、田代氏石斑木、海桐、豆梨及烏桕等共208株，期盼透過造林行動來提升綠覆率，以改善環境景觀。

金管處指出，活動所在地「船型堡」是具有重要戰役歷史意義的地方，此次植樹除綠化空間外，也規劃打造出複層林相的綠地，透過喬木與灌木交錯種植，提升植被層次與生態多樣性，使原本較為空曠的土地能逐步轉變成兼具景觀與生態功能的綠帶。

黃子娟表示，植樹不僅是單純的造林工作，更是一場實踐環境教育與永續理念的行動。透過栽植原生種或適應力強的植物，不僅有助於涵養水源，也能為鳥類與昆蟲提供棲息環境，進一步強化生態系統的穩定性。

黃子娟強調，金門國家公園的核心價值在於保存傳統聚落文化與戰地歷史景觀，並同時兼顧自然保育。此次植樹活動結合社區、學校與機關單位共同參與，期盼能持續深化與地方的合作關係，在維護自然環境與文化資產的同時，也朝向永續發展目標邁進。