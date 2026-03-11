直徑僅髮絲1/10！　陸自主研發「世界最強」碳纖維　強度超鋼材10倍

▲世界超高強度碳纖維由大陸「首個」研發 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸在高端材料領域迎來里程碑式突破。大陸中國建材集團自主研發的「T1200級超高強度碳纖維」於正式面向全球首發，單根纖維直徑還不到人類頭髮絲的十分之一，這項技術不僅填補了全球相關領域的空白，超高強度碳纖維生產領域實現了重大跨越。

大陸《央視》報導，這款被譽為「新材料之王」的T1200級碳纖維，在物理性能指標上展現出驚人數據。單根纖維直徑還不到人類頭髮絲的十分之一，拉伸強度達到了普通鋼材的10倍以上。

保持超高強度的同時，密度卻僅為鋼材的四分之一。這種輕盈且堅韌的特性，使得它在材料學界擁有不可替代的地位，被公認為新材料之王。

針對該材料的應用前景，大陸專家分析指出，T1200級碳纖維將成為航空航天、低空經濟以及人形機器人等戰略性新興產業的核心支撐。

特別是在高端軍事領域，此前已有專家提及大陸在第六代戰機的研發進程中，機身材料技術已取得多項世界矚目的進展；而此次碳纖維材質的領先優勢，正是大陸在尖端航空領域能讓其他國家難以追趕的核心關鍵。

這款備受矚目的T1200級碳纖維由大陸中國建材集團「自主研發」。與以往實驗室階段的科研樣品不同，目前具備百噸級的量產能力，是真正意義上的工業化產品。

這也讓大陸成為全球「首個」實現該級別碳纖維百噸級量產的國家。不僅大幅提升在全球高端產業鏈中的話語權，更在國防安全與尖端科技競爭中打下堅實基礎。