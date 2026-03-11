屏東縣推動家戶屋頂光電 最高補助200萬元

▲屏東家戶屋頂設置光電加速計畫獎勵案。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府推動「115年度家戶屋頂光電計畫」，針對千坪以下私有建築提供優厚補助。一般新設每瓩補助 3,000 元，若採「自發自用」並加裝自動切換開關，每瓩補助更躍升至2萬元，單棟最高可領200萬元。計畫至115 年11月 20日截止，旨在減輕家戶負擔並落實淨零減碳目標。

屏東縣政府城鄉發展處表示，本次計畫以「能源自主、供電韌性、全民參與」為理念，不僅補助新設置者，家戶若採取全數更換太陽光電發電設備，亦納入補助範圍，每瓩補助3,000元，最高30萬元；用電方式若採自發自用模式並加裝自動電源切換開關（ATS），每瓩補助金額高達2萬元，單一棟建築物最高可獲得200萬元補助。此外，透過本計畫產生的再生能源，家戶亦可評估申請再生能源憑證，取得官方核發的綠電證明，提升建築物價值與資產附加效益，未來在市場與企業ESG趨勢下將更具競爭力。

屏東縣政府城鄉發展處指出， 屏東具備得天獨厚的綠能條件，本次獎勵機制更是讓不同類型家戶都能受惠，不論是自住住宅、透天厝或小型建築，都能依自身需求選擇最適合的方案。「115年度屏東縣政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」已經開跑，受理申請至至115年11月20日（或經費用罄為止）。誠摯邀請全體縣民踴躍參與，讓屏東的陽光點亮屋頂，讓補助走進家庭，共同打造「家家發電、戶戶減碳」的永續城市樣貌！聯絡窗口：屏東縣政府城鄉發展處工商科，聯絡電話：732-0415#3314