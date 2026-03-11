　
政治

網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

▲總統賴清德貼嬌羞照回應網友。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

▲總統賴清德貼嬌羞照回應網友。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

記者郭運興／台北報導

近日朝野政治人物經常在社群平台海巡網友發文，然後親自給予回應，當然總統賴清德也不例外，積極與網友互動。10日有網友發文表示，「今天夢到跟ㄌㄨㄚˋ清德約會，他抱著我跟我說『在親美跟親中之間，我選擇親你』，然後我就嚇醒了」。此貼文竟釣出賴清德本人親自回應，他貼出一張微笑用手遮嘴的嬌羞照，吸引3.9萬人按讚，網友也紛紛留言「上網一整天，只有你讓我笑出來」、「千萬不要被總統夫人看到，不然回家要跪榴槤了」、「蔡英文把你帶壞了」。

10日1位網友在社群平台Threads發文表示，「今天夢到跟ㄌㄨㄚˋ清德約會，他抱著我跟我說『在親美跟親中之間，我選擇親你』，然後我就嚇醒了」。貼文一出吸引104萬次瀏覽，引起討論。

更特別的是，總統賴清德本人也親自留言回應，貼出一張微笑用手遮嘴的嬌羞照，吸引3.9萬人按讚，網友也紛紛留言「上網一整天，只有你讓我笑出來」、「千萬不要被總統夫人看到，不然回家要跪榴槤了」、「威廉，發這張要確欸」、「這看起來是親完了」、「本人海巡到了」、「蔡英文把你帶壞了」，也有人貼出過往蔡英文的海巡金句「我辦網路的時候，沒人跟我說會看到這個」。

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蔡英文賴清德海巡朝聖網友民進黨Threads

