網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

▲總統賴清德貼嬌羞照回應網友。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

記者郭運興／台北報導

近日朝野政治人物經常在社群平台海巡網友發文，然後親自給予回應，當然總統賴清德也不例外，積極與網友互動。10日有網友發文表示，「今天夢到跟ㄌㄨㄚˋ清德約會，他抱著我跟我說『在親美跟親中之間，我選擇親你』，然後我就嚇醒了」。此貼文竟釣出賴清德本人親自回應，他貼出一張微笑用手遮嘴的嬌羞照，吸引3.9萬人按讚，網友也紛紛留言「上網一整天，只有你讓我笑出來」、「千萬不要被總統夫人看到，不然回家要跪榴槤了」、「蔡英文把你帶壞了」。

10日1位網友在社群平台Threads發文表示，「今天夢到跟ㄌㄨㄚˋ清德約會，他抱著我跟我說『在親美跟親中之間，我選擇親你』，然後我就嚇醒了」。貼文一出吸引104萬次瀏覽，引起討論。

更特別的是，總統賴清德本人也親自留言回應，貼出一張微笑用手遮嘴的嬌羞照，吸引3.9萬人按讚，網友也紛紛留言「上網一整天，只有你讓我笑出來」、「千萬不要被總統夫人看到，不然回家要跪榴槤了」、「威廉，發這張要確欸」、「這看起來是親完了」、「本人海巡到了」、「蔡英文把你帶壞了」，也有人貼出過往蔡英文的海巡金句「我辦網路的時候，沒人跟我說會看到這個」。