地方 地方焦點

馬太鞍農地復耕轉作雜糧！整合八大措施　適地適種3種作物

▲農糧署東區分署10日在光復鄉辦理馬太鞍堰塞湖溢流土石埋沒農地復耕示範觀摩會並說明農糧復耕措施。（圖／東區分署提供，下同）

▲農糧署東區分署10日在光復鄉辦理馬太鞍堰塞湖溢流土石埋沒農地復耕示範觀摩會並說明農糧復耕措施。（圖／東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，鄰近農地出現不同程度土石淤埋，在農業部推動之農地埋沒復原重建、專案農機、肥料與土壤改良資材等八大措施支援下，農糧署第一時間啟動「農地復原＋產業轉型」雙軌策略，整合集團產區、農機服務團及地方農會量能，預計由該署東區分署於115年第一期作輔導農友復耕面積達68公頃，逐步恢復產區生產動能。

東區分署同時表示，以「轉作雜糧」作為復耕切入重點，於花蓮縣光復鄉、鳳林鎮規劃16場雜糧栽培示範觀摩，並於3月辦理硬質玉米、大豆、高粱整地與栽培技術示範，從資材、機具到產銷串聯一次到位，引導農友安心復耕、穩定收益。

東區分署指出，去年颱風災害造成花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等馬太鞍溪、花蓮溪沿岸農田淤埋停耕。面對農地復原與農友生計雙重挑戰，分署採取「示範先行、區域整合、量能支援」三大方向，規劃於115年辦理16場雜糧作物栽培示範觀摩活動，首波於3月4日、3月18日在鳳林鎮，以及3月10日在光復鄉辦理硬質玉米、大豆、高粱等作物整地與栽培技術示範，透過大專業農的田間實作與技術說明，協助農友掌握雜糧轉作要領，降低復耕風險，逐步恢復農地生產力，為地方產業注入新動能；同時整合農機服務團代耕量能即時銜接，使整地、播種、收穫一條龍服務，縮短復耕準備期。

▲農糧署東區分署10日在光復鄉辦理馬太鞍堰塞湖溢流土石埋沒農地復耕示範觀摩會並說明農糧復耕措施。（圖／東區分署提供，下同）

該分署說明，復耕以適地適種為原則，選定硬質玉米、大豆、高粱等適應性高、機械化程度高作物，兼顧市場需求與作業效率，可逐步形成雜糧策略產區，提升地方產業韌性。透過示範帶動與區域整合，115年第一期作預計復耕雜糧68公頃，為災後農業重建奠定穩定基礎。

東區分署進一步說明，為全力協助受災農友恢復生產，農業部農糧署啟動農地埋沒復原重建、專案農機補助、果樹廢園復耕、溫網室及農糧加工集貨運輸設備修復、專案休耕等八大重建措施，從整地復原到生產設施修繕，提供完整支持體系。

▲農糧署東區分署10日在光復鄉辦理馬太鞍堰塞湖溢流土石埋沒農地復耕示範觀摩會並說明農糧復耕措施。（圖／東區分署提供，下同）

針對受損嚴重、短期難以恢復耕作農地，農糧署提供每公頃最高4萬元租金補貼，鼓勵農友承租國公有或公營事業土地進行異地耕作，東區分署協請台糖、國產署及退輔會等機關位於花蓮縣內可供耕作國公有土地清冊，交由光豐及鳳榮地區農會協助媒合，提供農友多元選擇。

此外，為加速整地與土壤改良，農友購置國產有機質肥料及鹼性土壤改良資材，可依購買憑證補助八成；另每公頃提供1萬元機械施肥翻耕補助，減輕復耕初期投入負擔。若有整地、播種、田間管理或收穫等需求，也可由分署協助媒合農糧產業機械農事服務團，整合專業代耕量能，讓農友專心投入生產。

東區分署表示，災後復耕不只是恢復耕作，更是推動產業轉型與強化韌性的契機。透過中央與地方協力，逐步建立具競爭力的雜糧策略產區，協助農友穩定生產、安心經營，讓馬太鞍農地重現生機。
 

馬太鞍農地復耕轉作雜糧整合八大措施適地適種3種作物

