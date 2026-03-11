台南搶攻東京食品展商機　黃偉哲AI分身市長上線行銷農產

▲台南市長黃偉哲出動AI分身在東京食品展行銷農產。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／綜合報導

為拓展日本市場商機，台南市長黃偉哲今年再度率隊參加東京食品展，並攜手14家農特產品業者組成台南專區，規模創下歷年之最，盼藉此向日本通路與買家推廣台南優質農產。考量往年展期買家來訪踴躍，現場人力往往難以應付，今年市府特別推出黃偉哲的AI分身，能以日文、英文、韓文與中文四種語言介紹台南農產特色，協助接待來訪者。

黃偉哲表示，隨著AI時代到來，農產行銷模式也必須與時俱進。為挑戰突破去年約5億元的訂單成績，今年除了安排翻譯人員協助業者拓展通路，也在展前與廠商合作訓練AI模型。當展區湧入大量訪客時，AI系統可即時以多語言說明產品特色，協助農產業者介紹商品，減輕現場人員負擔，同時提高買家停留與了解的機會。

台南市農業局長李芳林指出，去年台南專區曾推出AI生成的介紹影片，由黃偉哲以流利日文介紹台南農產，當時獲得不少關注。今年則在本土AI業者鑫揚智能（SynaiQ）技術支援下進一步升級，訪客能在展區直接與AI分身市長互動，只要使用熟悉的語言提問，就能即時獲得相關農特產品資訊。

鑫揚智能科技受訪時也表示，他們致力於透過軟硬體整合，協助政府與企業將AI技術導入實際應用場域，創造可持續且可量化的數位效益。此次參與台南市政府計畫，希望透過AI技術協助農民突破語言與人力限制，爭取更多海外訂單，同時讓國產AI數位人技術展現跨領域、多模態的服務能力，進一步提升第一線服務效率。