獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

▲必勝客漲價。（圖／記者許宥孺攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「必勝客」悄悄漲價，有8款大比薩、6款個人比薩調漲。大比薩中以四小福漲45元最多，熱帶鳳梨海鮮總匯也貴40元。對此，業者證實，因不敵成本波動，即日起調整部分商品價格。

《ETtoday新聞雲》比對必勝客新舊菜單，大比薩系列有8種口味價格調漲，「四小福」漲幅最多，從565元漲至610元，貴45元；「熱帶鳳梨海鮮總匯」從620元漲至660元；「彩蔬鮮菇」從660元漲至680元；「炙燒明太子嫩雞大比薩」從690元漲至720元；「超級總匯」從690元漲至720元；「雙層美式臘腸」從565元漲至595元；「日式照燒雞」從565元漲至595元；「夏威夷」從555元漲至565元。

個人比薩則有6種口味貴4至6元，包括「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」單點皆從115元漲至120元；「彩蔬鮮菇」從105元漲至109元；「日式照燒雞」、「夏威夷」、「雙層美式臘腸」則皆從89元漲至95元。

必勝客表示，近期人力費用、油電、食材與物料等成本增加，即日起調整部分商品價格，僅8口味微幅漲價，另多達51種比薩與烤雞、拼盤、義大利麵、燉飯等商品維持原價，部分小比薩口味則降價30元。

必勝客指出，「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠持續，即日起至3月18日，加碼「比薩外帶買大送大」、「外送買大送小」以及「指定大比薩套餐」，再送1.25L可樂1瓶。

▲漢堡王於農曆年前漲價。（圖／業者提供）

此外，漢堡王今年2月10日率先漲價，其中升級A套餐組合45元漲至55元、B套餐組合55元漲至65元、C套餐組合停賣；以最便宜的74元華鱈魚堡換算，原搭配A套餐從119元漲至129元，而單點最貴的四層牛無麵包堡搭配套餐，漲價後354元起跳、最貴要364元才能吃到。不過單堡售價及點心、飲料則不調漲。

業者表示，近年因原料、人事成本不斷上漲，故針對套餐組合做出微幅調漲。業者也透露，今年將持續展店，桃園以北為主要區域，預計開出10間新店。