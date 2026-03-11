　
    • 　
>
民生消費

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

▲Pizza Hut必勝客歡樂吧。（圖／記者許宥孺攝）

▲必勝客漲價。（圖／記者許宥孺攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「必勝客」悄悄漲價，有8款大比薩、6款個人比薩調漲。大比薩中以四小福漲45元最多，熱帶鳳梨海鮮總匯也貴40元。對此，業者證實，因不敵成本波動，即日起調整部分商品價格。

《ETtoday新聞雲》比對必勝客新舊菜單，大比薩系列有8種口味價格調漲，「四小福」漲幅最多，從565元漲至610元，貴45元；「熱帶鳳梨海鮮總匯」從620元漲至660元；「彩蔬鮮菇」從660元漲至680元；「炙燒明太子嫩雞大比薩」從690元漲至720元；「超級總匯」從690元漲至720元；「雙層美式臘腸」從565元漲至595元；「日式照燒雞」從565元漲至595元；「夏威夷」從555元漲至565元。

個人比薩則有6種口味貴4至6元，包括「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」單點皆從115元漲至120元；「彩蔬鮮菇」從105元漲至109元；「日式照燒雞」、「夏威夷」、「雙層美式臘腸」則皆從89元漲至95元。

必勝客表示，近期人力費用、油電、食材與物料等成本增加，即日起調整部分商品價格，僅8口味微幅漲價，另多達51種比薩與烤雞、拼盤、義大利麵、燉飯等商品維持原價，部分小比薩口味則降價30元。

必勝客指出，「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠持續，即日起至3月18日，加碼「比薩外帶買大送大」、「外送買大送小」以及「指定大比薩套餐」，再送1.25L可樂1瓶。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王於農曆年前漲價。（圖／業者提供）

此外，漢堡王今年2月10日率先漲價，其中升級A套餐組合45元漲至55元、B套餐組合55元漲至65元、C套餐組合停賣；以最便宜的74元華鱈魚堡換算，原搭配A套餐從119元漲至129元，而單點最貴的四層牛無麵包堡搭配套餐，漲價後354元起跳、最貴要364元才能吃到。不過單堡售價及點心、飲料則不調漲。

業者表示，近年因原料、人事成本不斷上漲，故針對套餐組合做出微幅調漲。業者也透露，今年將持續展店，桃園以北為主要區域，預計開出10間新店。

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫
獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉
快訊／男遭列車撞擊　當場慘死！
台鐵死傷事故！　列車誤點
伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝
1股也能領！大魯閣紀念品「5000元大禮包」　22萬股民嗨翻

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

拉亞漢堡與人氣IP「馬來貘LAIMO」聯名，以黑芝麻為主角打造7款「黑白雙色」餐點以及4款聯名套餐，商品都有專屬包材，買套餐再送「貘生氣舒壓吐司」捏捏球，於門市消費也能以99元加購，活動明天起至5月4日限時開跑。

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

