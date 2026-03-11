5位新人「第一周全妝上班」　老鳥見驚人變化！過來人：是真的

▲新人全妝上班只維持一周就放棄了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友分享，公司新人入職幾乎都有同樣變化，第一周上班都是全妝亮相，接著變淡妝，最後直接素顏。她坦言自己當年也一樣，甚至提早半小時起床化妝，但工作一段時間後才發現，「這薪水根本不值得我早起化妝」。貼文曝光後引發上班族共鳴，不少人笑說「帶妝上班是另外的價錢」。

一名女網友在Threads直呼，她進公司到現在，已經看過至少五位新人入職，發現一個有趣的蛻變現象，第一周都是全妝上班，接著變淡妝，最後索性直接素顏。

事實上，原PO身為過來人坦言，當初為了美美的上班，特地早起半小時化妝，到頭來發現，「這薪水根本不值得我早起化妝，多上一點粉餅都是對我戶頭的不尊重。」

文章曝光後，網友紛紛爆共鳴回應，「我第一天全妝而已，這工作實在對不起我要每天早起多花半小時化妝，睡飽卡實在」、「沒錯，帶妝上班是另外的價錢」、「化妝品也是要錢，上班真的不配每天花這些成本」、「突然驚覺…浪費我粉底液」、「真的！我一開始都全妝還穿洋裝，現在幾乎都素顏」。

還有網友補槍直呼，「現在會畫眉毛就已經不錯了」、「有戴隱眼出門就不錯了」、「沒穿睡衣去已經是最大的體面了」、「連穿著都穿牛仔褲上班了」。