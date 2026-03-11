　
社會焦點

專偷光電廠電纜！警破竊盜集團逮5嫌　查獲海洛因、毒咖啡包

▲枋寮警方查獲徐姓男子等5人光電大盜到案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方查獲徐姓男子等5人光電大盜到案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋寮地區近期發生多起太陽能光電廠電纜遭竊案件，造成業者損失。枋寮警分局接獲報案後成立專案小組展開追查，經調閱監視器與蒐證，鎖定以徐姓男子為首的竊盜集團，日前兵分多路在枋寮及春日等地拘提5名犯嫌到案，除查扣電纜與剝皮機等工具外，還意外查獲海洛因及毒品咖啡包，全案依法移送偵辦。

▲枋寮警方查獲徐姓男子等5人光電大盜到案。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮分局近日接獲轄內多家光電業者報案，指稱有竊盜集團專門盜取光電廠電纜線，且頻繁犯案，造成業者設備損失與營運困擾。警方獲報後高度重視，立即由分局偵查隊會同刑事警察大隊成立專案小組，並報請屏東地方檢察署指揮偵辦。

專案小組經連日追查，調閱大量監視器畫面並深入蒐證，逐步鎖定以徐姓男子為首的竊盜集團涉有重嫌。待時機成熟後，警方於3月5日展開同步搜索與拘提行動，分別在枋寮鄉及春日鄉等地點，將徐姓等5名犯嫌拘提到案。

警方在現場查扣電纜線及銅線各1批、電線塑膠皮2批、剝皮機1台、剝電線工具1組與電子磅秤等犯罪工具，同時查獲第一級毒品海洛因（毛重約1.9公克）、毒品咖啡包3包（毛重12.05公克）、安非他命殘渣袋以及毒品吸食器3組等證物，意外揭發毒品案外案。

警方調查，該竊盜集團多次在枋寮地區光電廠行竊，甚至在今年3月初流竄至台一線枋寮大橋旁產業道路附近的太陽能電廠犯案，鎖定偏遠地區電纜下手，再將電纜剝皮變賣牟利。

枋寮分局長盧恒隆表示，該集團專門鎖定光電廠及偏遠產業道路電纜行竊，已嚴重影響產業與公共安全。警方訊後已依加重竊盜及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將徐姓等5名犯嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，並持續擴大追查相關共犯及銷贓管道，以維護社會治安與民眾財產安全。

