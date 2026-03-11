檢察總長怎麼選？檢協拋4建議　罕見與劍青檢改同調

▲中華民國檢察官協會針對檢察總長的票選制度與職權定位提出四點主張。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

中華民國檢察官協會今（11日）發表聲明，指出檢察總長票選制度具有公信力與制度價值，建議政府修法將相關制度納入《法院組織法》，使制度更明確與制度化。協會並提出四點建議，包括肯定由全體檢察官投票推薦人選的制度意義，並主張透過法制化與配套措施，確保票選過程合法、公平、公開與公正。

檢察官協會在聲明中提出四點建議，首先指出，由全體檢察官投票推薦檢察總長人選，具有一定公信力與制度意義；其次建議政府將檢察總長票選制度納入《法院組織法》，使制度正式法制化，並透過完善配套措施，確保選舉過程合法、公平、公開與公正。

協會進一步指出，若未來採行票選制度，檢察總長的權責也應與之相符。除現行指揮監督全國各級檢察官辦案外，也建議在檢察官人事與檢察事務經費方面，賦予檢察總長部分參與權與業務裁量權，使票選結果具有實質意義。

此外，協會也提到，目前檢察體系在二審與三審職能上仍有部分重疊，檢察總長的制度定位仍有檢討空間。協會表示，其立場與「劍青檢改」今年2月23日發布的聲明一致，認為可參考日本與韓國制度，甚至評估整併二、三審架構成立「檢察總署」，形成較為簡明的兩級體系，以強化檢察總長的角色與檢察體系整體運作。

檢察官協會認為，若能先釐清檢察總長的制度定位，再搭配票選制度推動，將有助於凝聚全體檢察官的集體意志，也能讓檢察總長真正發揮整合檢察體系、維護檢察獨立的重要角色。