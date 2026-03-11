花蓮大陳二村老舊籃球場改建匹克球場　月底完工

▲花蓮市大陳二村老舊籃球場改建為匹克球場，預定在三月底完工。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動全民運動並提供市民更多元的運動空間，花蓮市公所辦理「花蓮市大陳二村匹克球場改善工程」，球場預定在三月底完工。市長魏嘉彥10日偕同建設課長徐國城前往現場會勘工程進度與設施規劃，民意里長顏春有也到場表達關切。



魏嘉彥表示，近年來匹克球逐漸成為風靡各地的新興運動，參與人口持續增加，但花蓮可供使用的場地仍然有限。目前除了部分學校開放校內運動設施供匹克球運動人士使用之外，花蓮市中山公園也由市公所將原有網球場規劃為網球與匹克球共用場地，但整體場地仍難以完全滿足日益成長的運動需求。





魏嘉彥指出，大陳二村活動中心旁原有籃球場因閒置多年，設施老舊，經民意里長顏春有向市公所建議後，市公所評估將場地改建為匹克球場，希望活化既有公共空間，未來球場啟用後，不僅能提供社區居民運動休閒空間，也能吸引更多匹克球愛好者前來交流，預期將成為地方熱門的運動據點。

▲▼市長魏嘉彥（右）會勘工程進度並在現場小試身手。

此外，他也提到，今天到花蓮縣老人會發放春節慰問金，理事長反映老人會匹克球場設施的問題，實地會勘後決定，將爭取經費，提升場地鋪面防滑係數，以保護會員們打球時的安全性。





顏春有里長則感謝市公所與魏市長的支持，讓社區閒置場地得以重新活化。他表示，匹克球近年相當受歡迎，相信球場啟用後將吸引許多民眾前來運動，不僅可提升社區運動風氣，更能為地方帶來更多活力。



本案工程總經費120萬元，由市公所自籌，規劃設置3組固定式匹克球網組，鋪設約539平方公尺、厚度3毫米的彈性壓克力地坪。這項工程於今年1月21日開工，將在3月21日完工。考量球場使用安全與完善整體設施，市公所後續將持續爭取相關經費，規劃設置球場外圍防護圍籬，以及照明設施，以提升球場使用安全性及整體環境品質，未來球場的管理，將與相關社團討論，希望讓民眾在舒適安全的空間中享受運動樂趣。

