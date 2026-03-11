　
民生消費

【廣編】來根SNICKERS®！就有機會到高雄與SEVENTEEN成員MINGYU相見

▲▼SNICKERS,高雄,SEVENTEEN,MINGYU,見面會。（圖／業者提供）

▲SNICKERSwithMINGYU抽獎活動開跑。

圖、文／SNICKERS®提供

好奇SEVENTEEN的MINGYU如何始終保持滿滿活力？SNICKERS®將答案直接帶到高雄，推出一場你絕對不想錯過的快閃體驗活動。

SNICKERS®今年於亞洲推出全新「ACTIVE LIFESTYLE」品牌活動，再次證明當飢餓來襲時，SNICKERS®是年輕忙碌族群的最佳能量補給，幫助大家保持專注、充滿動力、隨時迎接下一個挑戰；正如同SEVENTEEN的MINGYU所展現的行動力與活力，他也成為本次活動的代表人物，展現SNICKERS®所主張的能量與節奏。

這些MINGYU與SNICKERS®共通的特色將在2026年5月14日至17日於高雄流行音樂中心舉辦的SNICKERS®「能量補給站」快閃活動中全面展現。現場規劃多項趣味體驗，讓消費者親身感受SNICKERS®如何從「飢餓」帶你回到「充滿能量」的狀態。你可以踏上球場挑戰籃球靈感的互動關卡，或透過不同關卡活動測試反應速度。所有設計都圍繞著讓年輕、喜愛運動的消費者感受到SNICKERS®提倡的「去你的餓，做你自己」精神。

SNICKERS®也為粉絲帶來與MINGYU見面的機會！只要參加#SNICKERSwithMINGYU抽獎，就有機會獲得2026年5月16日於高雄流行音樂中心舉辦的活動門票。

活動時間｜2026/ 5 / 14（四）－ 2026/ 5 / 17（日）10:00-19:00
活動地點｜高雄流行音樂中心

活動相關資訊、參與方式與入場規範將於後續公告，敬請持續關注 SNICKERS®官方Facebook與Instagram
最新訊息https://www.facebook.com/SNICKERS.TW/?locale=zh_TW / https://www.instagram.com/snickerstw/

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

【廣編】來根SNICKERS®！就有機會到高雄與SEVENTEEN成員MINGYU相見

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

消費熱門新聞

高雄連鎖便當店翻車！餐盒挖出「分屍滷蟑螂」

吃出一肚子火！有民眾6日到高雄三民區一家連鎖餐廳外帶便當，吃到一半發現滷肉竟摻雜半隻蟑螂屍體，部分殘骸下落不明，向店家反應，店家卻辯稱是蟑螂自己飛進去的。高雄市衛生局獲報後前往稽查，業者坦承照片屬實，將依《食品安全衛生管理法》裁罰3萬至300萬元罰鍰。

自由黃昏市場「吸金黑洞」釋出　月開30.5萬找租客

女子騎車遭擊落「腦出血」　肇逃騎士抓到了

重機慢車道「野蠻超車」！擊落21歲騎士竟肇逃

剛結束20年噩夢！高雄車站又迎高鐵南延　里長憂：又要黑暗10年

SNICKERS高雄SEVENTEENMINGYU見面會

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

