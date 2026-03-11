【廣編】來根SNICKERS®！就有機會到高雄與SEVENTEEN成員MINGYU相見

▲SNICKERSwithMINGYU抽獎活動開跑。

圖、文／SNICKERS®提供

好奇SEVENTEEN的MINGYU如何始終保持滿滿活力？SNICKERS®將答案直接帶到高雄，推出一場你絕對不想錯過的快閃體驗活動。

SNICKERS®今年於亞洲推出全新「ACTIVE LIFESTYLE」品牌活動，再次證明當飢餓來襲時，SNICKERS®是年輕忙碌族群的最佳能量補給，幫助大家保持專注、充滿動力、隨時迎接下一個挑戰；正如同SEVENTEEN的MINGYU所展現的行動力與活力，他也成為本次活動的代表人物，展現SNICKERS®所主張的能量與節奏。

這些MINGYU與SNICKERS®共通的特色將在2026年5月14日至17日於高雄流行音樂中心舉辦的SNICKERS®「能量補給站」快閃活動中全面展現。現場規劃多項趣味體驗，讓消費者親身感受SNICKERS®如何從「飢餓」帶你回到「充滿能量」的狀態。你可以踏上球場挑戰籃球靈感的互動關卡，或透過不同關卡活動測試反應速度。所有設計都圍繞著讓年輕、喜愛運動的消費者感受到SNICKERS®提倡的「去你的餓，做你自己」精神。

SNICKERS®也為粉絲帶來與MINGYU見面的機會！只要參加#SNICKERSwithMINGYU抽獎，就有機會獲得2026年5月16日於高雄流行音樂中心舉辦的活動門票。

活動時間｜2026/ 5 / 14（四）－ 2026/ 5 / 17（日）10:00-19:00

活動地點｜高雄流行音樂中心

活動相關資訊、參與方式與入場規範將於後續公告，敬請持續關注 SNICKERS®官方Facebook與Instagram

最新訊息https://www.facebook.com/SNICKERS.TW/?locale=zh_TW / https://www.instagram.com/snickerstw/