曾擠下周子瑜！24歲「全球最美女孩」訂婚曬145萬巨鑽

▲蒂蘭布蘭多6歲時（左圖）獲封「全球最美女孩」，如今24歲的她訂婚了。（圖／翻攝thylaneblondeau IG）

圖文／鏡週刊

24歲法國名模蒂蘭布蘭多（Thylane Blondeau）6歲時就被封為「全球最美女孩」，2018年更擊敗周子瑜，在「TC Candler」百大美女榜中奪下冠軍。近日她宣布喜訊，宣布與男友訂婚，更曬出價值近3.4萬英鎊（約新台幣145萬元）的鑽戒，甜喊「我願意」。

DJ男友五星級飯店求婚？ 曬合照「手上那一顆」太閃？

根據《Hello!》報導，布蘭多近日出席巴黎時裝週時，首度戴著訂婚戒亮相。她的DJ男友班阿塔爾（Ben Attal）日前在希臘五星級飯店向她求婚，布蘭多隨後在IG分享兩人甜蜜合照，並說：「我對我最好的朋友說了『我願意』。敬未來，直到永遠。」滿滿幸福。

▲布蘭多（右）接受DJ男友班阿塔爾（左）求婚，曬出鑽戒報喜。（圖／翻攝thylaneblondeau IG）

事實上，布蘭多3歲時在巴黎香榭麗舍大道被時裝設計師尚保羅高堤耶（Jean Paul Gaultier）的經紀人發掘，之後她很快踏入時尚界，4歲便為高堤耶走秀，成為童模界備受矚目的新星。

▲布蘭多的婚戒價值約新台幣145萬元。（圖／翻攝thylaneblondeau IG）

她的家庭背景同樣受矚目，父親派翠克布蘭多（Patrick Blondeau）是已退役的法國足球員，母親維蘿妮卡盧布瑞（Veronika Loubry）則是時裝設計師與電視主持人，因此她從小就與時尚產業有密切連結。

10歲時登《Vogue》創紀錄？ 卻因造型過熟挨轟？

布蘭多6歲時，因精緻五官被《Vogue Enfants》封為「全球最美女孩」，紅極一時。10歲時，她更創下紀錄，成為史上最年輕登上《Vogue Paris》的模特兒之一，但也因打扮過於成熟，引發爭議。

▲布蘭多10歲時登上《Vogue Enfants》封面，因打扮過於成熟引發爭議。（圖／翻攝Vogue Paris）

成年後，布蘭多從童模轉型，2017年首次以成人模特身分，登上米蘭時裝週伸展台，為義大利品牌Dolce & Gabbana走秀。近年也成為美妝品牌L'Oréal代言人，以及法國設計師Lolita Lempicka的香水形象大使，更創立自己的護膚品牌，在時尚與美妝領域都有穩定發展。

對於「全球最美少女」的標籤，布蘭多曾在2018年接受《每日電訊報》訪問時坦言，至今仍有人對她說「你是世界上最美的女孩」，但她總會回答：「不是的，我只是個普通人，一個青少年而已。」



更多鏡週刊報導

曾擊敗周子瑜！「全球最美女孩」長大了 24歲近況曝光

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光 貴婦喊他「姑爹」還cue蔡依珊

馬斯克21歲跨性別女兒「真空透視裝」上陣！ 坐第一排看巴黎時裝週