質疑高市早苗因避見卓榮泰不開球　趙少康：她怕影響中日關係

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰7日包機飛往日本觀看世界棒球經典賽（WBC）的事件延燒，雖是從空軍松指部出發，但卓榮泰事後強調是私人、自費行程，引起在野黨質疑。前中廣董事長趙少康今（11日）表示，行政院長「就要在玻璃屋裏面」，哪有什麼私人行程？外交還是要開大門走大路，偷偷摸摸突破什麼？猜測卓榮泰是想巧遇原本應於下一場緊接著開打的日韓大戰開球嘉賓日本首相高市早苗，但可能高市知道卓榮泰要留下來就不去了，怕影響中日關係。

針對卓榮泰日前赴日看球爭議，趙少康今天陪同新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票時受訪表示，從1972年台日斷交後，第一次有行政院長到日本，不管是以什麼方式，民進黨也算是一個突破，但外交還是要開大門、走大路，偷偷摸摸的突破了什麼？

趙少康說，當然相信日本國會議會很認真用力在安排，但卓榮泰去看台捷大戰，捷克是很弱的一隊，很多業餘的選手，照理說要看台日才對，台日、台韓才是硬仗，卓榮泰不去台捷大戰台灣也會贏！台捷打完就是日韓大戰，日韓大戰傳統上日本首相會去開球，這次高市本來要去開球，後來為什麼不開了，高市講是伊朗戰爭，伊朗戰爭會影響開球嗎？也許是真的，要因應石油短缺等，「但有沒有可能高市知道卓榮泰要留下來，高市不去了？」因為高市怕影響日本和中國的關係，因為上次講「台灣有事日本有事」已經引起中日很緊張。

趙少康表示，如果卓榮泰繼續留下來，趁著換場跟高市見個面、打個招呼，或在球場邊寒暄一下，卓榮泰當然希望這樣，但對於高市來講可能又擔心引起一些紛爭，但這只是他自己的猜測。這本來也不是壞事，卓榮泰能去是好事，好事就大大方方幹嘛要說私人行程？有可能是日本要求的，這怎麼會是私人行程？要去就是大大方方去開大門走大路，這才叫外交突破。

趙少康直言，行政院長哪有什麼私生活？進廚房就不要怕熱，本來是好事，但愈扯愈多事，什麼叫單據不能給你看，愈搞愈糟糕，還在立院與在野黨立委吵架，沒有首相、總理、行政院長格調，本是好事卻作繭自縛！

