百貨首戰開打！中友34週慶狂灑點數　大遠百VIP預購祭萬元美妝

▲中友百貨迎來34週年慶，祭出最高21%回饋搶當全台週年慶首發。（圖／百貨提供）



記者游瓊華／台中報導

台中百貨界2026年熱鬧滾滾，將有漢神洲際百貨開幕，其他百貨則蓄勢待發！中友百貨迎來34週年慶，祭出最高21%回饋搶當全台週年慶首發；台中大遠百則以「美麗購物節」應戰，鎖定化妝品、精品推出滿千送百與VIP預購加碼。

中友百貨34週年慶於3月12日至4月15日盛大登場，店長陳俊華表示，今年整合滿千送點、超級品牌日與白金會員回饋。首波3月12日至4月6日推出「滿千贈點」，化妝品單筆滿2000元贈400點、全館滿3000元贈600點、名品與大家電滿5000元贈1000點。針對高端白金會員，3月12日至18日單日單櫃滿額再送好禮，最高滿30萬元可獲得伊萊克斯空氣清淨機。此外，會員獨享禮推出環保直立循環傘、隨行摺疊推車等質感小物，兼具設計與永續概念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對漢神洲際來勢洶洶，陳俊華回應，中友百貨開幕至今，歷經廣三SOGO開幕、新光三越及大遠百開幕，以及最近期的Lalaport開幕，還有下月登場的漢神洲際，20多年來都在一中商圈屹立不搖，被稱為在地最強百貨也不為過，除了積極舉辦活動、推出特色櫃位之外，接下來也會與商圈合作，互相拉抬。

▲台中大遠百「美麗購物節」從今(11)日至18日推出VIP預購，預購期間同享正檔優惠。（圖／百貨提供）



台中大遠百「美麗購物節」從今(11)日至18日推出VIP預購，預購期間同享正檔優惠。化妝品與內睡衣累計滿3000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元；遠百APP會員於服飾單筆滿4000元送300元。針對高消費族群，大遠百推出女裝滿額贈，單筆滿12萬元即贈APPLE AirPods 4耳機。

居家生活與時尚穿搭也是本次重點，大遠百推薦NESPRESSO膠囊咖啡機特價8600元、DIKE自清潔洗地機特價8490元並加贈除蟎機；中友百貨則針對名品、珠寶與床墊業種加碼回饋。