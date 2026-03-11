　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百貨首戰開打！中友34週慶狂灑點數　大遠百VIP預購祭萬元美妝

▲百貨今年首戰開打！中友34週慶狂灑點數，大遠百VIP預購祭萬元美妝組。（圖／百貨提供）

▲中友百貨迎來34週年慶，祭出最高21%回饋搶當全台週年慶首發。（圖／百貨提供）

記者游瓊華／台中報導

台中百貨界2026年熱鬧滾滾，將有漢神洲際百貨開幕，其他百貨則蓄勢待發！中友百貨迎來34週年慶，祭出最高21%回饋搶當全台週年慶首發；台中大遠百則以「美麗購物節」應戰，鎖定化妝品、精品推出滿千送百與VIP預購加碼。

中友百貨34週年慶於3月12日至4月15日盛大登場，店長陳俊華表示，今年整合滿千送點、超級品牌日與白金會員回饋。首波3月12日至4月6日推出「滿千贈點」，化妝品單筆滿2000元贈400點、全館滿3000元贈600點、名品與大家電滿5000元贈1000點。針對高端白金會員，3月12日至18日單日單櫃滿額再送好禮，最高滿30萬元可獲得伊萊克斯空氣清淨機。此外，會員獨享禮推出環保直立循環傘、隨行摺疊推車等質感小物，兼具設計與永續概念。

面對漢神洲際來勢洶洶，陳俊華回應，中友百貨開幕至今，歷經廣三SOGO開幕、新光三越及大遠百開幕，以及最近期的Lalaport開幕，還有下月登場的漢神洲際，20多年來都在一中商圈屹立不搖，被稱為在地最強百貨也不為過，除了積極舉辦活動、推出特色櫃位之外，接下來也會與商圈合作，互相拉抬。

▲百貨今年首戰開打！中友34週慶狂灑點數，大遠百VIP預購祭萬元美妝組。（圖／百貨提供）

▲台中大遠百「美麗購物節」從今(11)日至18日推出VIP預購，預購期間同享正檔優惠。（圖／百貨提供）

台中大遠百「美麗購物節」從今(11)日至18日推出VIP預購，預購期間同享正檔優惠。化妝品與內睡衣累計滿3000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元；遠百APP會員於服飾單筆滿4000元送300元。針對高消費族群，大遠百推出女裝滿額贈，單筆滿12萬元即贈APPLE AirPods 4耳機。

居家生活與時尚穿搭也是本次重點，大遠百推薦NESPRESSO膠囊咖啡機特價8600元、DIKE自清潔洗地機特價8490元並加贈除蟎機；中友百貨則針對名品、珠寶與床墊業種加碼回饋。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

百貨首戰開打！中友34週慶狂灑點數　大遠百VIP預購祭萬元美妝

台南購物節登錄破70億！黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

台南購物節登錄破70億！黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

「2025台南購物節」買氣持續升溫，27日於新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」活動。市長黃偉哲親自出席抽出多項總價值超過百萬元大獎，並當場宣布再加碼8台由宏佳騰動力科技提供的智慧電車，將於3月7日壓軸抽出，為活動再添話題。

高雄地王對面透天賣17年變傳說　屋主低頭降1800萬求售

高雄地王對面透天賣17年變傳說　屋主低頭降1800萬求售

日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

台中大遠百跳電　觀眾看電影一片黑嚇瘋

台中大遠百跳電　觀眾看電影一片黑嚇瘋

