大陸 大陸焦點 特派現場

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務　中央急踩煞車「風險警示」不斷

▲AI開源智慧體OpenClaw被視為超強個人助手。（圖／CFP）

▲AI開源智慧體OpenClaw被視為超強個人助手。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期興起使用AI智能體OpenClaw的「養龍蝦」風潮，不僅企業紛紛推出相關模型支援，部分地方政府也嘗試將其應用於政務服務，甚至推出如深圳龍崗區「龍蝦十條」等政策扶持。不過，隨著使用人數增加，數據安全與大陸「科技維穩」的風險也逐漸浮現，中央部委與專家近日接連發出警示，提醒使用者審慎使用相關技術。

《環球時報》報導，隨著「養龍蝦」風潮擴散，多家企業官宣「龍蝦」模型，還有部分地區已將其應用到政務服務場景中。然而，「養龍蝦」也存在不少風險和隱患。

▲大陸二手平台出現「卸載OpenClaw」上門服務。（圖／翻攝環球時報）

▲大陸二手平台出現「卸載OpenClaw」上門服務。（圖／翻攝環球時報）

近期網路上出現多起使用者反映問題的案例，有網友分享將工作電子郵件帳號交由OpenClaw整理，並設定「未經許可不要操作」，但系統仍自動刪除了數百封郵件，引出外界對AI誤操作風險的討論。

有使用者表示，在安裝OpenClaw後因API密鑰被盜，AI在背景持續調用模型服務，使帳戶在短時間內產生約1.2萬元人民幣的Token費用，由於AI智能體擁有較高操作權限，一旦密鑰外洩，可能在使用者不知情情況下產生大量費用。

隨著OpenClaw走紅，二手交易平台出現「龍蝦上門安裝服務」，但近期卻出現反轉，平台開始出現「上門卸載」的服務。有大陸網友認為，面對新興AI工具應保持理性，避免盲目跟風，也有人呼籲盡快建立相關法律規範。

不僅官媒持續發力警示，官方也先後出手對相關安全問題提出提醒。大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台監測發現，OpenClaw部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，可能引發網路攻擊與資訊洩露。

大陸國家互聯網應急中心近日也發出安全提示，該系統目前已出現提示詞注入、誤操作、插件投毒與安全漏洞等多種風險類型。

在大陸民間「瘋龍蝦」之際，輿論聚焦於數據及資訊安全方向，然而，外界不難看出，背後更帶有「國家安全」的科技維穩之意，在資訊暢通之際，有可能繞過「監管」形成漏洞，極大可能使大陸的國安維穩出現破口。

中國信息通信研究院專家表示，即使OpenClaw持續更新並修補漏洞，仍不代表安全風險完全消除，黨政機關、企業與個人使用者在部署AI智能體時應保持謹慎。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

標籤:AI智能體數據安全OpenClaw養龍蝦政務應用

