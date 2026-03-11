　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院優先法案出爐　財劃法修正、總預算、軍購條例等超過50項

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期開議，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」財劃法修正草案；「預算二案」115年度總預算案、軍購特別條例；還有「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、衛福部組織架構調整的「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」等，再加上其他重要法案，總共超過50項優先法案及預算案，橫跨財政改革、國防韌性、社會福利、民生經濟到環境永續等領域。

行政院發言人李慧芝說明，「財政一法」是《財政收支劃分法》部分條文修正草案，行政院已於114年11月20日送立法院審議，透過修法調整中央統籌分配稅款規模，滿足地方基本財政需求並兼顧中央財政韌性。「預算二案」為115年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算案；其中，總預算案已於去年8月29日按法規期限內送至立法院，至今尚未付委實質審查。

李慧芝說明，「住宅三法」有《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《租賃住宅市場發展及管理條例》、《都市更新條例》三項法案修正，為推動老宅延壽，保障房客短期租屋權益、限制續約租金漲幅等。「環境四法」是《廢棄物清理法》、《資源回收再利用法》、《森林法》、《土石採取法》，其中廢清法修正為擴大新興廢棄物責任業者範圍，並遏止非法棄置，建立營建剩餘土石方全流向管理；土石採取法針對未經許可採取土石者、未依限完成整復及清除設施者提高罰鍰，落實環境正義。

李慧芝表示，「社福五法」包含《老年農民福利津貼暫行條例》調升老農津貼發放金額，《國民年金法》調升給付額度；《兒童托育服務法》草案確立以「兒童最佳利益為優先」核心原則，強化托育機構的設立與管理；《身心障礙者權益保障法》將「禁止騷擾」、「合理調整」及「通用設計」等進步措施入法，全方位營造身障者尊嚴而無障礙的生活環境；《社會救助法》則是研議因應就業不利處境者，放寬工作能力及工作收入認定，並加強脫貧機制。

李慧芝表示，關於「組織六法」中，衛生福利部相關組織法（衛福部組織法、兒少及家庭支持署組織法、長期照顧及社會發展署組織法、中央健康保險署組織法）進一步整合兒少保護、托育、家庭支持，以及婦女、長照、老人、身心障礙與國民年金等業務，讓整體社福政策更完整。《國家中醫研究院設置條例》草案將國家中醫藥研究所改制行政法人，執行國家中醫藥科學研究政策及計畫；《國家語言研究發展中心設置條例》草案為促進語言文化之傳承、復振及發展等。

李慧芝表示，「產經七法」有《證券投資信託及顧問法》新增不動產投資信託事業得發行管理不動產投資信託基金(REIT)；《企業併購法》增訂企業得成立產業控股公司；《虛擬資產服務法》草案明訂虛擬資產服務商之共通管理規範、虛擬資產交易及服務之管理與監督事項；《促進資料創新利用發展條例》草案期盼建立資料創新利用相關機制，以因應人工智慧或新興科技發展之需求。

李慧芝進一步指出，「國安十三法」包含《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案、《陸海空軍刑法》、《國家安全法》等，整體強化防衛韌性，以因應敵對勢力滲透、間諜活動、認知作戰等威脅，逐步盤點各項策略，完善法制化。

李慧芝說，其他還包括《不義遺址保存條例》草案規範保護及審議不義遺址調查方式及程序以及《災害防救法》增列堰塞湖災害等，總計超過50項優先法案及預算案，都是攸關國家未來長遠發展的福國利民議案，期盼行政立法兩院攜手合作，在新會期優先審議通過，讓國家更富強、社會更溫暖、人民更幸福。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／控球走鐘！游智彬衝民進黨砸蛋 大暴投險觸身記者遭警架走

網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

質疑高市早苗因避見卓榮泰不開球　趙少康：她怕影響中日關係

行政院優先法案出爐　財劃法修正、總預算、軍購條例等超過50項

TVBS民調／近8成民眾認為台灣應親美　但半數認為國民黨反美

陳佩琪：若有證人被告說橘子轉交錢給我　我跳樓邀側翼青鳥見證

質疑卓榮泰花百萬包機就為看一場球？　陳佩琪：北檢不用羈押嗎？

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

馬郁雯初選出線！　男友李正皓：感謝讓小弟升格為「議員候選人佐」

子弟兵呂瀅瀅遭爆霸凌下屬　王世堅轟：子虛烏有、居心險惡

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

直擊／控球走鐘！游智彬衝民進黨砸蛋 大暴投險觸身記者遭警架走

網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

質疑高市早苗因避見卓榮泰不開球　趙少康：她怕影響中日關係

行政院優先法案出爐　財劃法修正、總預算、軍購條例等超過50項

TVBS民調／近8成民眾認為台灣應親美　但半數認為國民黨反美

陳佩琪：若有證人被告說橘子轉交錢給我　我跳樓邀側翼青鳥見證

質疑卓榮泰花百萬包機就為看一場球？　陳佩琪：北檢不用羈押嗎？

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

馬郁雯初選出線！　男友李正皓：感謝讓小弟升格為「議員候選人佐」

子弟兵呂瀅瀅遭爆霸凌下屬　王世堅轟：子虛烏有、居心險惡

南投免費狂犬病預防注射暨寵物登記4/7開跑　享100元優惠

崇越二月營收55.2億元、年增近14%　2025全年賺逾兩個股本

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

妹子拿舊藥膏擦痘痘！白嫩美胸「冒百顆紅痘」畫面曝　崩潰求醫

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

女星揪打「枕頭大戰」！　歌迷掛彩脫臼「第一反應」她嚇傻

「龍蝦之亂」席捲中國！騰訊大樓現安裝人潮　網友：像大爺大媽排隊領雞蛋

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

政治熱門新聞

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「輸民調就加入」　新北藍軍抗拒合作黃國昌

快訊／李四川戰新北　北市府升「他」任副市長

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線、康家瑋連兩屆落馬

初選前夕遭爆黑料　呂瀅瀅：不排除黨內惡鬥

王瑞德痛批韓國：沒運動精神的被三振　 爛國家！死都不去消費

共機擾台驟減創紀錄！專家：背後原因不單純

遭網友換臉反串！苗博雅轟「死全家」　徐巧芯傻眼：不是支持廢死

韓職表現亮眼卻沒續約　邦力多很豁達

卓榮泰包機赴日　前空軍副司令2點質疑

記憶體南亞科2月暴賺75.84億　年增率飆破1256%

中華隊搭機返國！駐日代表李逸洋率團送機

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

更多熱門

相關新聞

立院明協商李貞秀身分案　卓榮泰：歡迎取得必要資格跟國人當好朋友

立院明協商李貞秀身分案　卓榮泰：歡迎取得必要資格跟國人當好朋友

民眾黨陸配立委李貞秀身份資格問題延燒，立法院長韓國瑜昨發出協商通知，將在11日下午召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。對此，行政院長卓榮泰今（10日）表示，歡迎所有的人，包括陸配、外籍配偶，都要依照中華民國法律，嚴謹取得必要有的條件資格，一同熱愛土地、熱愛國家，跟所有的國人當好朋友。

民進黨民調／66.6%民眾支持快通過國防特別條例　過半反對國民黨版

民進黨民調／66.6%民眾支持快通過國防特別條例　過半反對國民黨版

力阻藍白爭議法案？　卓榮泰：盤點51個優先法案盼立院審查通過

力阻藍白爭議法案？　卓榮泰：盤點51個優先法案盼立院審查通過

3/6收到海馬士發價書、3/26前要簽署　顧立雄盼立法院盡速授權

3/6收到海馬士發價書、3/26前要簽署　顧立雄盼立法院盡速授權

棒球喻軍購　綠委：藍版如同讓球員不穿護具擋160公里火球

棒球喻軍購　綠委：藍版如同讓球員不穿護具擋160公里火球

關鍵字：

行政院優先法案財劃法修正總預算軍購國防特別預算條例

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面