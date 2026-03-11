行政院優先法案出爐　財劃法修正、總預算、軍購條例等超過50項

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院新會期開議，行政院盤點優先推動的議案，包括「財政一法」財劃法修正草案；「預算二案」115年度總預算案、軍購特別條例；還有「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、衛福部組織架構調整的「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」等，再加上其他重要法案，總共超過50項優先法案及預算案，橫跨財政改革、國防韌性、社會福利、民生經濟到環境永續等領域。

行政院發言人李慧芝說明，「財政一法」是《財政收支劃分法》部分條文修正草案，行政院已於114年11月20日送立法院審議，透過修法調整中央統籌分配稅款規模，滿足地方基本財政需求並兼顧中央財政韌性。「預算二案」為115年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算案；其中，總預算案已於去年8月29日按法規期限內送至立法院，至今尚未付委實質審查。

李慧芝說明，「住宅三法」有《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《租賃住宅市場發展及管理條例》、《都市更新條例》三項法案修正，為推動老宅延壽，保障房客短期租屋權益、限制續約租金漲幅等。「環境四法」是《廢棄物清理法》、《資源回收再利用法》、《森林法》、《土石採取法》，其中廢清法修正為擴大新興廢棄物責任業者範圍，並遏止非法棄置，建立營建剩餘土石方全流向管理；土石採取法針對未經許可採取土石者、未依限完成整復及清除設施者提高罰鍰，落實環境正義。

李慧芝表示，「社福五法」包含《老年農民福利津貼暫行條例》調升老農津貼發放金額，《國民年金法》調升給付額度；《兒童托育服務法》草案確立以「兒童最佳利益為優先」核心原則，強化托育機構的設立與管理；《身心障礙者權益保障法》將「禁止騷擾」、「合理調整」及「通用設計」等進步措施入法，全方位營造身障者尊嚴而無障礙的生活環境；《社會救助法》則是研議因應就業不利處境者，放寬工作能力及工作收入認定，並加強脫貧機制。

李慧芝表示，關於「組織六法」中，衛生福利部相關組織法（衛福部組織法、兒少及家庭支持署組織法、長期照顧及社會發展署組織法、中央健康保險署組織法）進一步整合兒少保護、托育、家庭支持，以及婦女、長照、老人、身心障礙與國民年金等業務，讓整體社福政策更完整。《國家中醫研究院設置條例》草案將國家中醫藥研究所改制行政法人，執行國家中醫藥科學研究政策及計畫；《國家語言研究發展中心設置條例》草案為促進語言文化之傳承、復振及發展等。

李慧芝表示，「產經七法」有《證券投資信託及顧問法》新增不動產投資信託事業得發行管理不動產投資信託基金(REIT)；《企業併購法》增訂企業得成立產業控股公司；《虛擬資產服務法》草案明訂虛擬資產服務商之共通管理規範、虛擬資產交易及服務之管理與監督事項；《促進資料創新利用發展條例》草案期盼建立資料創新利用相關機制，以因應人工智慧或新興科技發展之需求。

李慧芝進一步指出，「國安十三法」包含《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案、《陸海空軍刑法》、《國家安全法》等，整體強化防衛韌性，以因應敵對勢力滲透、間諜活動、認知作戰等威脅，逐步盤點各項策略，完善法制化。

李慧芝說，其他還包括《不義遺址保存條例》草案規範保護及審議不義遺址調查方式及程序以及《災害防救法》增列堰塞湖災害等，總計超過50項優先法案及預算案，都是攸關國家未來長遠發展的福國利民議案，期盼行政立法兩院攜手合作，在新會期優先審議通過，讓國家更富強、社會更溫暖、人民更幸福。