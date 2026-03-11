范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

▲川普與副總統范斯（左）、國務卿盧比歐（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2月28日對伊朗發動空襲當晚，詢問共和黨金主更支持誰角逐2028年總統大位，國務卿盧比歐（Marco Rubio）或副總統范斯（JD Vance）？結果顯示，盧比歐明顯占上風。

金主掌聲力挺 盧比歐獲支持

NBC報導，當晚大約25名共和黨金主出席佛州海湖莊園聚會。2名在場的知情人士透露，與會者透過熱烈掌聲表達更加支持盧比歐。一人形容現場力挺盧比歐的情況「幾乎一面倒」，另一人也證實「至少那晚非常明確。」

不過，也有其他與會者認為2人支持度勢均力敵。

▼范斯是川普副手。（圖／路透）



川普2大愛將 盧比歐近月崛起

報導指出，佛州正是盧比歐的家鄉，一場小型聚會不代表他更可能成為2028年大選候選人。一名前川普政府官員更透露，海湖莊園金主圈本就不是「范斯派」，「范斯當初被選為副手，根本不是因為這群人。要知道，他們當時可是拚命遊說總統選擇盧比歐（擔任副總統）。」此人甚至認為，如果明天進行全國民調，范斯有機會大幅領先40%。

數月以來，范斯都被視為2028年共和黨候選人的熱門人選。去年8月，川普公開表示范斯「最可能」成為「讓美國再次偉大」（MAGA）運動接班人。NBC上周民調也顯示，77%共和黨選民對他抱持正面態度，比盧比歐的66%更高。

▼盧比歐近月在外交事務上大顯身手。（圖／達志影像／美聯社）



不過，川普對盧比歐同樣給予高度評價，去年5月受訪時形容他是「傑出的」共和黨潛在領袖。由於盧比歐身兼國務卿與國安顧問，在伊朗、委內瑞拉及古巴等外交議題上，扮演更關鍵角色，川普對他的稱讚近幾周愈發頻繁，上周甚至公開肯定對方將成為「美國史上最優秀的國務卿。」

川普本就愛民調 2大愛將關係好

川普顧問表示，總統向來習慣針對各種議題徵詢身邊人士意見，此類非正式民調稀鬆平常。報導指出，儘管未來可能成為競爭關係，眾所皆知的是，盧比歐和范斯向來關係融洽，淡化了兩人因角逐白宮機會而產生政治隔閡的說法。

一名長期為川普募款的人士透露，盧比歐只需專注做好本職工作，就能為2028年鋪路。但他也坦言現在為時過早，遑論不確定盧比歐是否真心渴望參選，「他當然想當總統，但他會為此全力衝刺嗎？」那恐怕又是另外一回事。