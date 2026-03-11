　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

成為燒烤專家！全中國首個「燒烤研究院」…坐落岳陽年產值92億

▲▼全中國首個「燒烤研究院」招生。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

燒烤不只是一門手藝，也成為可以取得學歷的專業。湖南岳陽近日成立全中國首家「燒烤產業學院」，並正式對外招生，透過「學歷＋技能」培養模式，希望培養兼具餐飲技術與經營能力的專業人才，讓燒烤產業走向更制度化與專業化。

據《光明網》報導，岳陽燒烤學院2026年「學歷＋技能」高級人才培養班於9日正式招生，主要招收有志從事燒烤技藝、餐飲經營及創業發展的青年。該學院由岳陽開放大學、岳陽市燒烤協會與相關部門共同成立，被稱為中國首家燒烤產業學院。

▲岳陽燒烤學院。（圖／翻攝自小紅書）

▲岳陽燒烤學院。（圖／翻攝自小紅書）

校方表示，學院不僅教授燒烤技術，也希望培養具備學歷背景與專業技能的複合型人才，為岳陽燒烤產業未來發展注入新血，同時推動當地特色餐飲「出湘、出海」。

資料顯示，岳陽燒烤產業發展已有近40年歷史，目前全市燒烤門市超過2000家，從業人員逾5萬人，年產值突破20億元（人民幣，下同，約台幣92億元），已成為當地重要的民生產業與城市美食名片。

▼岳陽燒烤（烤串）相當知名。（圖／翻攝自小紅書，下同）

▲岳陽燒烤（烤串）相當知名。（圖／翻攝自小紅書，下同）

▲▼全中國首個「燒烤研究院」招生。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼全中國首個「燒烤研究院」招生。（圖／翻攝自小紅書）

報導指出，為提升產業專業化程度，岳陽燒烤學院採用彈性學制，結合線上與線下教學模式，讓學員可以一邊工作一邊進修。課程內容涵蓋食材選購、炭火控制、口味調製、門市經營、成本管理與創業規劃等完整餐飲技能。

完成學業後，學生除了可取得學信網可查的大專或本科學歷，還能獲得「中式烹調師（燒烤料理師）」職業技能等級證書，使燒烤從業者的職業身份更加正式化。

▲▼全中國首個「燒烤研究院」招生。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼全中國首個「燒烤研究院」招生。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼全中國首個「燒烤研究院」招生。（圖／翻攝自小紅書）

此外，學院也為有創業意願的學員提供創業輔導，包括品牌加盟、夜市擺攤實戰模擬、選址與裝修建議、供應鏈建立及營運管理等服務，並與當地多家燒烤門市建立人才輸送合作。

為解決部分學員的資金壓力，學院還與銀行合作提供低利信用貸款，希望讓有志從事燒烤產業的年輕人能順利完成學習並實現創業夢想。

03/09 全台詐欺最新數據

