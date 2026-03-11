新北賓士男拒檢狂逃13公里！闖燈逆向...19項違規將重罰近13萬

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區今（11日）上午一輛黑色賓士駕駛違規停車遇到警方盤查時，儘管員警大聲喝斥要他下車，但仍加速逃逸，並在街頭橫衝直撞往桃園逃逸13公里。新莊警方考量民眾安全停止追緝，事後彙整這輛賓士車共19項違規紀錄，最高將開出12萬9000元的「天價罰單」，並依公共危險罪全力追捕駕駛。

▼賓士男拒檢逃逸警方尾隨攔截 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天上午7時許，新莊警分局光華派出所員警在民安西路一帶執行勤務時，發現一輛黑色賓士車違停且駕駛眼神閃爍，形跡相當可疑。員警上前盤查時，駕駛起初佯裝配合，卻不願出示證件，員警大聲喝斥「下車！」，他仍重踩油門加速駛離。

這輛黑色賓士車一路從新莊區成功街、光明路狂飆，竄入樹林區保安街後更衝往大同山區，最後往桃園方向脫逃。警方雖立即啟動攔截圍捕，但他為了擺脫追蹤，沿途瘋狂逆向、闖紅燈，行徑極為囂張。由於事發正值通勤尖峰，人車往來頻繁。警方評估若在市區展開高強度追逐，恐傷及無辜百姓，於是決定保持安全距離尾隨，最後在掌握車輛動向後停止追緝，所幸整起事件未造成任何人員傷亡。

警方事後清查，賓士車在13公里的逃亡路程中，違規次數驚人：闖紅燈累計9次最高罰4萬8600元、逆向行駛8次最高罰1萬4400元、危險駕車最高罰3萬6000元、拒檢逃逸最高罰3萬元，共19項違規，最高開罰12萬9000元。警方目前已鎖定特定對象及車號，目前正積極追查駕駛身分。除了高額罰鍰外，針對其在鬧區瘋狂逆向、危害公眾安全的行為，將朝公共危險罪偵辦。

▼賓士男假裝配合卻不下車，最後踩油門逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）