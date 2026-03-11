打贏韓國現場！日本人「1舉動」超愛台灣　大票人驚：真的會哭耶

▲日本伯伯送糖果給台灣球迷，字條內容感動萬人。（圖／kuochia827提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

台日超級友好！一名網友分享，在東京巨蛋見證台韓大戰以5比4奪勝，現場一名日本伯伯送給姪子一顆糖果，並附上一張字條，內容感謝台灣在311地震時的援助，還寫下「我們是永遠的兄弟」，簡單一句話讓原PO十分感動，貼文曝光後也引發網友直呼，「是要記幾年啦，好暖、好感動」。

一名網友在Threads表示，8日他去東京巨蛋應援，最後中華隊以5比4爽贏南韓隊，現場嗨到最高點之餘，一旁的姪子收到一位日本伯伯的糖果，沒想到外觀附上一張字條，讓原PO感動不已。

畫面可見，日本伯伯用電腦打字寫下，「親愛的台灣朋友們，非常感謝您們在地震時給予支援，日本人非常喜歡台灣，我們是永遠的兄弟！台日友好！」

日本人感恩一輩子！網暖哭：這錢捐得值得

底下網友紛紛回應，「感動耶，也難怪台日兩邊的感情會那麼好」、「前幾年在東京旅遊時，遇到了一個伯伯，聽到我是台灣人時對我90度大鞠躬，謝謝台灣在311地震的幫忙，超級感動」、「他們是要記幾年啦，好暖、好感動」、「這麼久了欸，日本人不要再謝來謝去了啦」、「看到這個真的會哭耶」、「都過了多久….還這樣一直感謝，真的很不好意思！我當時捐了一千元，現在覺得這錢捐得值得」。

＊本文獲kuochia827授權提供。