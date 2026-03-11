川普么兒、金主愛「結婚照」瘋傳　網友嗨喊：世界和平的機會來了

▲川普的小兒子巴倫、金正恩愛女金主愛的「結婚照」在網路瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

美國與以色列攜手攻擊伊朗，導致中東緊張情勢升溫。不過在社群媒體上，許多網友則以各式迷因與諷刺內容回應國際情勢，其中一張將美國總統川普的小兒子巴倫、北韓（朝鮮）最高領導人金正恩之女金主愛「送作堆」的合成圖在網路瘋傳。該迷因主張「兩人結婚就能帶來世界和平」，引發網友熱議。

根據《韓聯社》，隨著中東戰火持續擴大、國際局勢動盪不安，社群媒體上近日出現大量諷刺與惡搞內容。5日在社群影音平台YouTube流傳一張合成圖片，畫面將川普的小兒子巴倫（Barron Trump）與金正恩的寶貝女兒金主愛設定為結婚對象。

這張迷因的設定相當大膽，假想兩人若結婚，美國與北韓就會成為「親家」，進而讓國際紛爭自然消失。雖然內容純屬戲謔，但仍迅速在網路上擴散，成為近期討論度頗高的迷因之一。

▲川普成了《魷魚遊戲》一二三木頭人英熙，主掌普丁、習近平、金正恩等人的命運。（圖／翻攝自X）

同一天，社群平台X也出現其他諷刺國際政治的內容。有網友發布一張模仿Netflix影集《魷魚遊戲》（Squid Game）的圖片，配上「川普：無窮花（木槿）開了」的文字，並標註多名領袖的「命運」，重現劇中玩一二三木頭人的情節。

圖片中，委內瑞拉總統馬杜洛被標示為「拘禁」、伊朗最高領袖哈米尼則為「死亡」，至於俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平與金正恩則被標為「生存」，暗諷世界威權領袖的命運似乎掌握在川普手中。

此外，也有網友以伊朗政局為題製作諷刺圖片。一張照片中，多名戴著白色頭巾、外型類似伊朗最高領袖哈米尼的人互相指著對方，並附上「誰要當接班人」的文字。這張圖意在諷刺，在美國與以色列空襲下，若成為哈米尼的接班人，可能就會淪為美軍首要打擊目標，因此彼此推託不願接任。

▲中東緊張情勢升溫，生產軍火與航太的南韓企業「韓華集團」會長金升淵，呼籲股民「趕快上車」。（圖／翻攝自YouTube）

除了政治諷刺外，油價與股市波動也成為迷因素材。有網友以韓綜《無限挑戰》畫面製作圖片，配上「這樣下去一公升要2500韓元」的字幕，嘲諷油價飆升。另一則在X平台流傳的內容則模擬父子對話，「爸爸為什麼開特斯拉？」、「因為爸爸沒錢。」藉此調侃油價高到寧願改開電動車。

另一方面，隨著中東戰事推升軍工產業股價，網路上也流行所謂「總裁迷因」。例如以AI生成的圖片顯示韓華集團會長金升淵，在戰場背景中開車出現並喊著「沒時間解釋了，快上車」，暗指投資人應趁機搭上軍工產業股票的漲勢。