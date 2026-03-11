高雄連鎖便當店超噁！餐盒挖出「分屍滷蟑螂」　瞎辯：自己飛進去

▲高雄連鎖便當店翻車！餐盒挖出「滷蟑螂」，不見頭部和殘肢。（圖／民眾提供）



記者許宥孺／高雄報導

吃出一肚子火！有民眾6日到高雄三民區一家連鎖餐廳外帶便當，吃到一半發現滷肉竟摻雜半隻蟑螂屍體，部分殘骸下落不明，向店家反應，店家卻辯稱是蟑螂自己飛進去的。高雄市衛生局獲報後前往稽查，業者坦承照片屬實，將依《食品安全衛生管理法》裁罰3萬至300萬元罰鍰。

民眾到連鎖便當店外帶便當，打開滷肉飯正準備大快朵頤時，竟發現菜餚中躺著「半隻」大蟑螂，且切口平整，懷疑店家是在備料過程中，直接將蟑螂切成兩半。令人毛骨悚然的是，剩下的頭部與其他殘肢下落不明，不排除屍首還在整鍋滷肉汁裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

令民眾生氣的是，第一時間致電向店家反應食安問題，原以為店家會道歉，不料店家反應卻相當消極，辯稱是「蟑螂自己願意飛進去的！」讓當事人質疑，到底有多少「精華」已被吃下肚。

▲▼衛生局前往店家稽，業者認了照片內容屬實。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局獲報後隨即派員至現場稽查，現場未發現蟑螂蹤跡，業者有定期委合格病媒公司清消，至於民眾投訴內容，業者坦承照片內容屬實。衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」進一步稽查，業者有食品業者登錄及投保產品責任險；另針對冷凍庫無溫度記錄、部分食材未覆蓋及離地放置、未設置清潔用品專區、未設置員工專區等缺失，則要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及同法第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。