生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄連鎖便當店超噁！餐盒挖出「分屍滷蟑螂」　瞎辯：自己飛進去

▲▼高雄連鎖便當店翻車！餐盒挖出「分屍滷蟑螂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄連鎖便當店翻車！餐盒挖出「滷蟑螂」，不見頭部和殘肢。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

吃出一肚子火！有民眾6日到高雄三民區一家連鎖餐廳外帶便當，吃到一半發現滷肉竟摻雜半隻蟑螂屍體，部分殘骸下落不明，向店家反應，店家卻辯稱是蟑螂自己飛進去的。高雄市衛生局獲報後前往稽查，業者坦承照片屬實，將依《食品安全衛生管理法》裁罰3萬至300萬元罰鍰。

民眾到連鎖便當店外帶便當，打開滷肉飯正準備大快朵頤時，竟發現菜餚中躺著「半隻」大蟑螂，且切口平整，懷疑店家是在備料過程中，直接將蟑螂切成兩半。令人毛骨悚然的是，剩下的頭部與其他殘肢下落不明，不排除屍首還在整鍋滷肉汁裡。

令民眾生氣的是，第一時間致電向店家反應食安問題，原以為店家會道歉，不料店家反應卻相當消極，辯稱是「蟑螂自己願意飛進去的！」讓當事人質疑，到底有多少「精華」已被吃下肚。

▲▼高雄連鎖便當店翻車！餐盒挖出「分屍滷蟑螂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局前往店家稽，業者認了照片內容屬實。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄連鎖便當店翻車！餐盒挖出「分屍滷蟑螂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局獲報後隨即派員至現場稽查，現場未發現蟑螂蹤跡，業者有定期委合格病媒公司清消，至於民眾投訴內容，業者坦承照片內容屬實。衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」進一步稽查，業者有食品業者登錄及投保產品責任險；另針對冷凍庫無溫度記錄、部分食材未覆蓋及離地放置、未設置清潔用品專區、未設置員工專區等缺失，則要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及同法第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄便當蟑螂食安衛生局

