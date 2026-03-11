　
地方 地方焦點

南投免費狂犬病預防注射暨寵物登記4/7開跑　享100元優惠

▲南投縣115年度免費狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動4月上旬開跑。（圖／資料照片，翻攝「南投縣政府」Youtube頻道，下同）

▲南投縣115年度免費狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動4月上旬開跑。（圖／資料照片，翻攝「南投縣政府」Youtube頻道，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣家畜疾病防治所協同鄉鎮市公所，將於4月份上旬起辦理「狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動」，原寵物登記費用為250元，於該所活動場次辦理寵物登記便享有減免至100元優惠，若是已絕育犬貓則為免費。

縣府家畜疾病防治所強調，狂犬病為致死率百分之百的人畜共通傳染疾病，主要由動物咬傷所造成，病毒會經由傷口進入體內到達中樞神經，造成嚴重的神經症狀，最後麻痺而死；由於本病發病後無特效藥，注射狂犬病疫苗為最直接而有效的防範方法，因應台灣野生動物鼬獾確診發生狂犬病疫情，為避免狂犬病由野生動物傳至家犬貓，飼主應每年為家犬貓施打狂犬病疫苗。

▲115年度免費狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動開跑。（圖／資料照片，翻攝「南投縣政府」Youtube頻道）

▲115年度免費狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動開跑。（圖／資料照片，翻攝「南投縣政府」Youtube頻道）

家畜疾病防治所提醒，本次活動期間為4月7日起至10月8日止，活動時間及地點詳如活動日程表，於活動地點備有行動寵物登記站，凡年滿18歲之飼主攜帶身分證即可登記，並帶同愛貓或愛犬於活動指定地點或縣轄內接受委託之動物醫院辦理免費疫苗注射工作，注射完畢後請為寵物戴上注射證明牌；若寵物有遺失或死亡，也請攜帶寵物登記證至寵物登記站免費辦理遺失協尋或死亡除戶。

家畜防治所表示，與各鄉鎮市公所將不定期稽查取締，一經查獲未施打狂犬病疫苗者，將依《動物傳染病防治條例》處以3萬元至15萬元罰鍰；另經稽查未辦理寵物登記之飼主，將裁處3000元至1萬5000元罰鍰。

▲115年度免費狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動開跑。（圖／南投縣政府提供）

▲115年度免費狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動開跑。（圖／南投縣政府提供）

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南投免費狂犬病預防注射暨寵物登記4/7開跑　享100元優惠

