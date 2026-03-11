　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國政協會議今（11）日上午舉行閉幕，諸多明星政協委員會前仍受到媒體簇擁。身為大陸全國政協委員，香港演員甄子丹和大陸一級演員靳東分別透露，兩人的新作品都在籌備當中。靳東更說，未來想和台灣演員進行合作。

大陸全國政協會議閉幕會今日上午舉行，在入場之前，有台灣記者詢問甄子丹，現在人工智慧（AI）很發達，是否擔心未來武打片可能受到衝擊？甄子丹回應「我不擔心」，他認為科技不斷會發展，我們要用很正面的心態去擁抱科技，用科技來幫助我們學習。

對於近期是否有無新片計劃，甄子丹簡短回應「在籌備當中」。

▼香港演員甄子丹。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸全國政協委員、香港演員甄子丹。（圖／記者陳冠宇攝）

另一位被媒體包圍的是靳東，談及AI議題，他表示，我們每個人都在學習AI，也都在使用科技給我們帶來的便利，但是像很多AI換臉，且成本又很低所帶來的一些困擾，還是需要推出一些更好的細則和管理辦法。

被問到是否有新作品，靳東直說「我還在籌備當中、在努力，等我們拍出來，我們到時候會盡可能好的呈現給大家」。他另補充，希望能夠在今年就拿出1～2部真正好的作品，呈現給所有的觀眾。

至於有沒有特別想合作的台灣演員？靳東回應，在過去這些年，他合作了很多的台灣演員，「（未來）我都很想合作」。

對於台灣粉絲，靳東也喊話，希望大家多到「內地」來走一走，也希望多來看一看，也希望未來能跟很多台灣同行有更多的、更好的合作。

▼大陸一級演員靳東。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸全國政協委員，大陸一級演員靳東。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

直徑僅髮絲1/10！　陸自主研發「世界最強」碳纖維　強度超鋼材10倍

硬骨頭伊朗拒「以打促談」怎收場　陸學者：川普體面終戰挽回民心

2026兩會／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

搬救兵救成績！中國隊盼「樊振東」回來　球迷狠酸：道德綁架

中特使翟雋訪阿聯酋促局勢緩和：各國主權應受尊重、停火是根本出路

「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

陸糖尿病研究新突破　自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

揭日「南太防線」野心　陸學者：對華戰略圍堵！島國淪博弈籌碼

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

2026兩會／政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

直徑僅髮絲1/10！　陸自主研發「世界最強」碳纖維　強度超鋼材10倍

硬骨頭伊朗拒「以打促談」怎收場　陸學者：川普體面終戰挽回民心

2026兩會／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

搬救兵救成績！中國隊盼「樊振東」回來　球迷狠酸：道德綁架

中特使翟雋訪阿聯酋促局勢緩和：各國主權應受尊重、停火是根本出路

「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

陸糖尿病研究新突破　自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

揭日「南太防線」野心　陸學者：對華戰略圍堵！島國淪博弈籌碼

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

2026兩會／政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

南投免費狂犬病預防注射暨寵物登記4/7開跑　享100元優惠

崇越二月營收55.2億元、年增近14%　2025全年賺逾兩個股本

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

妹子拿舊藥膏擦痘痘！白嫩美胸「冒百顆紅痘」畫面曝　崩潰求醫

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

女星揪打「枕頭大戰」！　歌迷掛彩脫臼「第一反應」她嚇傻

「龍蝦之亂」席捲中國！騰訊大樓現安裝人潮　網友：像大爺大媽排隊領雞蛋

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

【違規狂飆】國1彰化段驚見機車　騎士未戴安全帽亂竄...駕駛急避讓

大陸熱門新聞

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

輸不完！中國隊求「樊振東」回來遭球迷酸爆

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池 李雲飛：已考慮過並有效解決

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

川普怎收場？「體面」終戰或「硬打」到底

陸糖尿病研究新突破 自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

52條「中日航線」整個2月全航班取消

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

彭博社稱台將拓展海外投資　中方：民進黨用心險惡

陸政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

影／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

更多熱門

相關新聞

陸政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

陸政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

大陸全國政協十四屆四次會議今（11）日閉幕，會上通過政治決議。決議提到，要堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳，高度自治方針，堅定不移推進祖國統一大業。

洪耀南：中共重視「安全」已重於「發展」

洪耀南：中共重視「安全」已重於「發展」

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

關鍵字：

2026兩會大陸兩會政協甄子丹靳東

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面