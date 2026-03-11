2026兩會／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國政協會議今（11）日上午舉行閉幕，諸多明星政協委員會前仍受到媒體簇擁。身為大陸全國政協委員，香港演員甄子丹和大陸一級演員靳東分別透露，兩人的新作品都在籌備當中。靳東更說，未來想和台灣演員進行合作。

大陸全國政協會議閉幕會今日上午舉行，在入場之前，有台灣記者詢問甄子丹，現在人工智慧（AI）很發達，是否擔心未來武打片可能受到衝擊？甄子丹回應「我不擔心」，他認為科技不斷會發展，我們要用很正面的心態去擁抱科技，用科技來幫助我們學習。

對於近期是否有無新片計劃，甄子丹簡短回應「在籌備當中」。

▼香港演員甄子丹。（圖／記者陳冠宇攝）

另一位被媒體包圍的是靳東，談及AI議題，他表示，我們每個人都在學習AI，也都在使用科技給我們帶來的便利，但是像很多AI換臉，且成本又很低所帶來的一些困擾，還是需要推出一些更好的細則和管理辦法。

被問到是否有新作品，靳東直說「我還在籌備當中、在努力，等我們拍出來，我們到時候會盡可能好的呈現給大家」。他另補充，希望能夠在今年就拿出1～2部真正好的作品，呈現給所有的觀眾。

至於有沒有特別想合作的台灣演員？靳東回應，在過去這些年，他合作了很多的台灣演員，「（未來）我都很想合作」。

對於台灣粉絲，靳東也喊話，希望大家多到「內地」來走一走，也希望多來看一看，也希望未來能跟很多台灣同行有更多的、更好的合作。

▼大陸一級演員靳東。（圖／記者陳冠宇攝）