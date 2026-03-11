　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

硬骨頭伊朗拒「以打促談」怎收場　陸學者：川普體面終戰挽回民心

▲▼ 伊朗首都德黑蘭一處交叉路口被空襲擊中。（圖／路透）

▲ 伊朗首都德黑蘭一處交叉路口被美以空襲擊中。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊10日進入第11天。大陸學者分析，川普原本計劃在伊朗複製快打快閃「委內瑞拉模式」，但目前計劃已經失敗。「硬骨頭」伊朗沒有屈就「以打促談」，甚至堵上國運與美國拚生死，加上盟友國壓力，美國期中選舉壓力、汽油價格飆漲、美國民意不支持等原因。最終，川普有很高的很大概率通過「宣佈自己勝利」的方式來結束這場不該發生的戰爭。

伊朗不是委內瑞拉！硬骨頭拒「以打促談」

回顧川普曾經聲稱，希望按照委內瑞拉的模式，自己參與對伊朗下一代接班人的挑選。但伊朗已故最高領導人哈米尼的神秘二皇子確認接班後，伊朗已經用實際行動證明「此路不通」。

美國總統川普該怎麼收拾「伊朗戰爭」？陸媒《紅星新聞》報導，大陸復旦大學中東研究中心研究員鄒志強分析，出於中期選舉壓力考慮，川普原本計劃在伊朗複製速戰速決的「委內瑞拉模式」，種計劃已經失敗。

鄒志強認為，共和黨在中期選舉面臨「十分不利」的局面，川普是希望通過在伊朗問題上複製委內瑞拉的這種模式來速戰速決，能夠為他國內的中期選舉加分，實際開始在減分。

鄒志強認為，川普沒有實現這一目標，因為「速戰速決」基本上已經破產了。接下來川普要避免的是情況走向反向失控。一方面是避免陷入伊朗的戰爭，第二就是避免出現更大規模的美軍或者是美國人員的傷亡，這兩種情況對於他的國內政治，特別是中期選舉是相當不利。

▲美國總統川普在白宮橢圓形辦公室與多名基督教領袖會面，眾人圍繞並「按手祈禱」為其祝禱。（圖／翻攝自X／@Scavino47 via）

▲美國總統川普在白宮橢圓形辦公室與多名基督教領袖會面，眾人圍繞並「按手祈禱」為其祝禱。（圖／翻攝自X／@Scavino47 via）

陸學分析五原因：川普急於「體面終戰」挽回民心

川普的善變也讓人摸不透，一下暗示戰爭可能很快結束幾個小時後，之後又稱美國「還沒取得足夠多的勝利」，目標是要贏得「終極勝利」。

大陸浙江外國語學院美國研究中心主任王衝認為，「川普傳遞出的混亂的信號也符合他本人一貫的風格，讓別人捉摸不透真實意圖。」

王衝分析，川普有很大概率通過「宣佈自己勝利」的方式來結束戰爭。除了美國國內期中選舉政治，國際盟友的壓力、伊朗的持久戰決心、美國國內汽油價格飆升，都是川普會尋找合適方式「體面」結束戰爭的原因。

「川普主要考慮的不是國際輿論，也不是伊朗人的生活是否受到影響，而是自己國內的選情。」王衝進一步分析，在美國選舉中，物價上漲、工資降低、經濟不景氣是最大的風險。

他強調，「這樣的風險都會賴在執政黨（現即共和黨）身上」。因此，若戰事持續，美國國內的經濟狀況變糟糕，並不符合共和黨利益。

根據外媒報導最新公佈的民調數據顯示，約60%的受訪者預計美國在伊朗的軍事行動將「持續很長時間」，只有約29%的受訪者贊成美國在伊朗的空襲行動。最後，也是第五個原因，「川普現在要做的就是要在合適的時候及時止損，他現在需要挽回民心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

直徑僅髮絲1/10！　陸自主研發「世界最強」碳纖維　強度超鋼材10倍

硬骨頭伊朗拒「以打促談」怎收場　陸學者：川普體面終戰挽回民心

2026兩會／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

搬救兵救成績！中國隊盼「樊振東」回來　球迷狠酸：道德綁架

中特使翟雋訪阿聯酋促局勢緩和：各國主權應受尊重、停火是根本出路

「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

陸糖尿病研究新突破　自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

揭日「南太防線」野心　陸學者：對華戰略圍堵！島國淪博弈籌碼

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

2026兩會／政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

直徑僅髮絲1/10！　陸自主研發「世界最強」碳纖維　強度超鋼材10倍

硬骨頭伊朗拒「以打促談」怎收場　陸學者：川普體面終戰挽回民心

2026兩會／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

搬救兵救成績！中國隊盼「樊振東」回來　球迷狠酸：道德綁架

中特使翟雋訪阿聯酋促局勢緩和：各國主權應受尊重、停火是根本出路

「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

陸糖尿病研究新突破　自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

揭日「南太防線」野心　陸學者：對華戰略圍堵！島國淪博弈籌碼

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

2026兩會／政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

南投免費狂犬病預防注射暨寵物登記4/7開跑　享100元優惠

崇越二月營收55.2億元、年增近14%　2025全年賺逾兩個股本

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

妹子拿舊藥膏擦痘痘！白嫩美胸「冒百顆紅痘」畫面曝　崩潰求醫

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

女星揪打「枕頭大戰」！　歌迷掛彩脫臼「第一反應」她嚇傻

「龍蝦之亂」席捲中國！騰訊大樓現安裝人潮　網友：像大爺大媽排隊領雞蛋

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

大陸熱門新聞

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

輸不完！中國隊求「樊振東」回來遭球迷酸爆

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池 李雲飛：已考慮過並有效解決

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

川普怎收場？「體面」終戰或「硬打」到底

陸糖尿病研究新突破 自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

52條「中日航線」整個2月全航班取消

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

彭博社稱台將拓展海外投資　中方：民進黨用心險惡

陸政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

影／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

更多熱門

相關新聞

美議員提法案挺台能源安全　防止遭挾持

美議員提法案挺台能源安全　防止遭挾持

在中東緊張情勢升溫、伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽，美國共和黨眾議員哈里根（Pat Harrigan）提出法案，支持美國液化天然氣（LNG）輸往台灣。

美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

伊朗新防長傳遭擊斃　美伊聯手空襲影像曝

伊朗新防長傳遭擊斃　美伊聯手空襲影像曝

川普訪中「只想談生意」　中國重視台灣議題

川普訪中「只想談生意」　中國重視台灣議題

關鍵字：

美國伊朗川普

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面