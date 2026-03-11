硬骨頭伊朗拒「以打促談」怎收場　陸學者：川普體面終戰挽回民心

▲ 伊朗首都德黑蘭一處交叉路口被美以空襲擊中。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊10日進入第11天。大陸學者分析，川普原本計劃在伊朗複製快打快閃「委內瑞拉模式」，但目前計劃已經失敗。「硬骨頭」伊朗沒有屈就「以打促談」，甚至堵上國運與美國拚生死，加上盟友國壓力，美國期中選舉壓力、汽油價格飆漲、美國民意不支持等原因。最終，川普有很高的很大概率通過「宣佈自己勝利」的方式來結束這場不該發生的戰爭。

伊朗不是委內瑞拉！硬骨頭拒「以打促談」

回顧川普曾經聲稱，希望按照委內瑞拉的模式，自己參與對伊朗下一代接班人的挑選。但伊朗已故最高領導人哈米尼的神秘二皇子確認接班後，伊朗已經用實際行動證明「此路不通」。

美國總統川普該怎麼收拾「伊朗戰爭」？陸媒《紅星新聞》報導，大陸復旦大學中東研究中心研究員鄒志強分析，出於中期選舉壓力考慮，川普原本計劃在伊朗複製速戰速決的「委內瑞拉模式」，種計劃已經失敗。

鄒志強認為，共和黨在中期選舉面臨「十分不利」的局面，川普是希望通過在伊朗問題上複製委內瑞拉的這種模式來速戰速決，能夠為他國內的中期選舉加分，實際開始在減分。

鄒志強認為，川普沒有實現這一目標，因為「速戰速決」基本上已經破產了。接下來川普要避免的是情況走向反向失控。一方面是避免陷入伊朗的戰爭，第二就是避免出現更大規模的美軍或者是美國人員的傷亡，這兩種情況對於他的國內政治，特別是中期選舉是相當不利。

▲美國總統川普在白宮橢圓形辦公室與多名基督教領袖會面，眾人圍繞並「按手祈禱」為其祝禱。（圖／翻攝自X／@Scavino47 via）

陸學分析五原因：川普急於「體面終戰」挽回民心

川普的善變也讓人摸不透，一下暗示戰爭可能很快結束幾個小時後，之後又稱美國「還沒取得足夠多的勝利」，目標是要贏得「終極勝利」。

大陸浙江外國語學院美國研究中心主任王衝認為，「川普傳遞出的混亂的信號也符合他本人一貫的風格，讓別人捉摸不透真實意圖。」

王衝分析，川普有很大概率通過「宣佈自己勝利」的方式來結束戰爭。除了美國國內期中選舉政治，國際盟友的壓力、伊朗的持久戰決心、美國國內汽油價格飆升，都是川普會尋找合適方式「體面」結束戰爭的原因。

「川普主要考慮的不是國際輿論，也不是伊朗人的生活是否受到影響，而是自己國內的選情。」王衝進一步分析，在美國選舉中，物價上漲、工資降低、經濟不景氣是最大的風險。

他強調，「這樣的風險都會賴在執政黨（現即共和黨）身上」。因此，若戰事持續，美國國內的經濟狀況變糟糕，並不符合共和黨利益。

根據外媒報導最新公佈的民調數據顯示，約60%的受訪者預計美國在伊朗的軍事行動將「持續很長時間」，只有約29%的受訪者贊成美國在伊朗的空襲行動。最後，也是第五個原因，「川普現在要做的就是要在合適的時候及時止損，他現在需要挽回民心。」